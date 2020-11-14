Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài vận thăng hoa, may mắn ập xuống đầu ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 14/11/2020 11:14

Số trời đã định, chỉ cần bước vào tháng 10 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận thăng hoa, quơ tay là hốt bạc hốt vàng.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 âm lịch, năm Canh Tý 2020 này. 

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Không chỉ có thời cơ để kiếm được bạc tỷ, làm đâu thắng đó, con giáp giàu có này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, trúng số phát tài sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, có tham vọng và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình. Đây là lý do vì sao dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường con giáp giàu sang này vẫn có tiền tài viên mãn, vừa quyền lực vừa sung túc.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm lịch sẽ mở ra cánh cửa mới cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn. Không chỉ có thời cơ để kiếm được bạc tỷ, làm đâu thắng đó, con giáp giàu có này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, trúng số phát tài sau một đêm. 

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Tháng 10 âm lịch của Mão sẽ đỏ chót như son với cơ hội tự làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Không chỉ đồng nghiệp thương yêu, cấp trên nâng đỡ, con giáp giàu sang này còn biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên công danh xán lạn, tiền nhiều vô kể.

Kiếm tiền cực đỉnh, sung túc an nhàn nhưng Mão không hề tự phụ. Họ chăm chỉ, cần cù và hết mình nên càng về cuối năm càng ăn nên làm ra. Đặc biệt, tháng 10 âm lịch của Mão sẽ đỏ chót như son với cơ hội tự làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh. 

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Đầu năm trắc trở đủ đường, giữa năm thăng tiến nhanh chóng, cuối năm bùng nổ tài lộc nên từ đây trở đi Thân chỉ việc rung đùi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và hoạt ngôn nên Thân đã có thể tự cứu lấy mình trong rất nhiều tình huống cấp bách. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì con giáp bản lĩnh này vẫn có thể tự thân lập nghiệp, thành công ngoài mong đợi.

Tử vi học có nói, Canh Tý 2020 là một năm đáng nhớ đối với tuổi Thân. Đầu năm trắc trở đủ đường, giữa năm thăng tiến nhanh chóng, cuối năm bùng nổ tài lộc nên từ đây trở đi Thân chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền đẻ ra tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được thần tài rót lộc vào túi, quý nhân đưa đường chỉ lối nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền chất như núi trong 3 ngày tới.

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