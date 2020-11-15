Đúng 5 ngày tới, 4 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, làm gì cũng HÁI RA TIỀN, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 15/11/2020 14:49

Sách tử vi chỉ rõ, 4 con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ trong 5 ngày tới.

Nếu thuộc top 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ phất lên đổi đời, lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn trong 5 ngày tới. 

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Tử vi tháng 11 năm Canh Tý 2020 có nói, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người hiền lành, trung thực và có chí cầu tiến nên Tuất sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ chốn công sở. Chỉ cần vững vàng, nỗ lực miệt mài Tuất ắt tự làm đại gia bạc tỷ, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Tử vi tháng 11 năm Canh Tý 2020 có nói, nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Đây cũng chính là bệ phóng để con giáp giàu sang này có những tháng cuối năm ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới. 

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Chẳng những được cấp trên trọng dụng, thần tài điểm danh, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp điềm đạm, kiệm lời và hiếm khi giận hờn hay ghét bỏ ai. Sự bao dung, hiền hòa và thiện lương giúp Sửu gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân luôn sẵn sàng nâng đỡ, phù trợ cho Sửu mỗi khi họ gặp khốn khó, gian truân.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ bước vào thời vàng son của đời mình. Chẳng những được cấp trên trọng dụng, thần tài điểm danh, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. 

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Càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tinh tế, khôn khéo và hoạt bát nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Dù bị ganh tỵ, đố kỵ nhưng Mùi không hề kiêu kỳ, càng không khinh thường bất cứ ai. Họ sống đàng hoàng, ngay thẳng và chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên sự nghiệp phất lên cực nhanh.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 5 ngày tới Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.  

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Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất chính là lộc lá Dần xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng mạnh mẽ, kiên định và có gan làm giàu nên Dần chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ dám ước mơ, dám chấp nhận rủi ro nên một khi thành công sẽ một bước thăng hoa, tiền tình viên mãn như ý, muốn khổ cũng chẳng được.

Trong 5 ngày tới, nhờ trời cao soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên Dần sẽ làm ăn thuận lợi, phú quý phát tài. Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất chính là lộc lá Dần xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 12/2020 những con giáp may mắn này sẽ giàu có không ai sánh bằng, càng về cuối năm càng thăng hoa thịnh vượng.

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