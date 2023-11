Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, GÁNH TIỀN mỏi lưng, cứ thế mà GIÀU Ú Ụ

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong 5 ngày tới người thuộc top 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ kiếm được bạc tỷ, trúng số phát tài, ai cũng phải hờn.

Tử vi tháng 11/2020 có nói, trong 5 ngày tới Thân sẽ được cát tinh soi chiếu, bề trên phù trợ, quơ tay là hốt bạc. Mọi khổ cực, gian khó đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ùa vào túi con giáp giàu có này, khiến Thân thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Vận may theo chân còn giúp Tuất có tài vận thăng hoa, chỉ việc ngồi chơi tiền cũng lũ lượt chui vào túi, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ nên trong 5 ngày tới dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng phát tài cực to, tiền chất như núi. Dù bị kẻ xấu ngáng đường, tiểu nhân quấy phá thì Tuất vẫn có thừa bản lĩnh để vượt qua tất cả, bình an vô sự.