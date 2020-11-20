Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020: 3 con giáp là ĐẠI GIA NGẦM, bên ngoài giản dị  bên trong nhiều tiền, tiền tỷ chất đống

Tâm linh - Tử vi 20/11/2020 17:43

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ gánh tiền mỏi lưng, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn, tự làm đại gia trong cuối năm Canh Tý 2020

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Làm sương sương tiền tỷ ập xuống đầu, làm chơi chơi mà của nả chất đống nhưng Tuất không kề kênh kiệu hay hống hách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng thông minh, ngay thẳng và có trách nhiệm trong công việc. Thế nên, càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng lắm của nhiều tiền, của nả chất đống khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Đặc biệt, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, tiền chất như núi. Làm sương sương tiền tỷ ập xuống đầu, làm chơi chơi mà của nả chất đống nhưng Tuất không kề kênh kiệu hay hống hách. Họ vẫn sống giản dị, không phô trương nên thần tài càng chiếu cố nồng hậu. 

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Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục chính là may mắn Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là người dám nghĩ dám làm, có óc sáng tạo và không ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Ngọ vẫn tự thân lập nghiệp, tự làm đại gia của chính mình. Đổi đời sau một đêm, cuối năm cứ thế mà phất, tiền của bủa vây nên Ngọ muốn khổ cũng không được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình Ngọ sẽ được quý nhân nâng đỡ, cấp trên cất nhắc. Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục chính là may mắn Ngọ xứng đáng nhận được. 

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Dậu sẽ hỷ sự như mơ, quơ tay cũng có tiền tỷ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và biết cách đối nhân xử thế nên Dậu đi đến đâu cũng được quý mến, nâng đỡ. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên từ đây trở đi Dậu sẽ có của ăn của để, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ được hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, quơ tay cũng có tiền tỷ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, GÁNH TIỀN mỏi lưng, cứ thế mà GIÀU Ú Ụ

Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, GÁNH TIỀN mỏi lưng, cứ thế mà GIÀU Ú Ụ

Nhờ phúc lộc trời cho, thần tài nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận đỏ chót như son, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, giàu sau một đêm.

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