Bước sang tháng 4AL: 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, thành công chạm ngõ, làm đâu thắng đó, vận may kề cạnh, gia đạo hạnh phúc, vàng tích đầy chum

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 22:05

3 con giáp sau nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi. Con giáp này phải đau đầu vì sự cạnh tranh, dù làm việc cực kỳ thông minh, công bằng nhưng toàn gặp phải kẻ xấu tính, thích ganh đua lẫn nhau. Bù lại, vận tài chính vẫn ổn định, bản mệnh có một khoản tiết kiệm phòng thân từ trước phòng lúc ốm đau. Có nhiều người đang ghen ăn tức ở với sự thành công của tuổi Dậu nhưng không làm được gì cả vì họ đâu có giỏi bằng bản mệnh.

Vận trình tình cảm có tiến triển. Con giáp này có được sự tôn trọng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Dù cả thế giới có quay lưng với tuổi Dậu thì vẫn còn những người thân thiết ở bên cạnh để cùng bản mệnh chống lại mọi kẻ xấu, gạt bỏ thị phi.

Bước sang tháng 4AL: 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, thành công chạm ngõ, làm đâu thắng đó, vận may kề cạnh, gia đạo hạnh phúc, vàng tích đầy chum - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất khá may mắn nhờ Chính Tài trợ vận. Những ai đang chờ tin tức xin việc, đòi quyền lợi, thăng chức, thi cử cho bản thân hoặc con cái thì sắp tới sẽ có tin vui. Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần rồi, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Trong chuyện kiếm tiền, bạn cần tỉnh táo tránh sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có nhiều người đang muốn cướp đường làm ăn của Tuất. Nay bạn cũng phải hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều tiền bên người.

Tuy nhiên đường tình cảm bấp bênh và khá đau đầu vì Thổ khắc Thủy. Chuyện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện. Với hàng xóm vô duyên thì nên mặc kệ, những việc họ làm trái với lương tâm thì sau này tự gánh chịu hậu quả.

Bước sang tháng 4AL: 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, thành công chạm ngõ, làm đâu thắng đó, vận may kề cạnh, gia đạo hạnh phúc, vàng tích đầy chum - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của Hợi có Chính Ấn nên dễ có tin vui bất ngờ liên quan đến chế độ, chức quyền, quyết định từ cấp trên. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo, nên khiêm tốn hơn nữa. Tử vi cho biết Hợi có thu nhập không tốt lắm vì lâm Tương Hình, tâm trạng đang chán chỉ muốn tiêu tiền. Thật tốt khi nghe lời khuyên của mọi người xung quanh, nhưng bạn cũng nên có chính kiến và sự quyết đoán của riêng mình nhé.

 

Các bạn trẻ cứ đâm đầu vào mấy người lạnh lùng và xa cách dù cho mình hết mực quan tâm người ta. Thời gian tới bạn dễ vướng vào những thị phi do người khác tự gây ra, vô cùng ức chế nhưng không tài nào giải thích nổi.

Bước sang tháng 4AL: 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, thành công chạm ngõ, làm đâu thắng đó, vận may kề cạnh, gia đạo hạnh phúc, vàng tích đầy chum - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý

3 con giáp này có bước đột phá, tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp. Bằng trí tuệ và sức lao động, họ có thể giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'