Bước sang tháng 4AL: 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, thành công chạm ngõ, làm đâu thắng đó, vận may kề cạnh, gia đạo hạnh phúc, vàng tích đầy chum

Công việc của tuổi Dậu dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi. Con giáp này phải đau đầu vì sự cạnh tranh, dù làm việc cực kỳ thông minh, công bằng nhưng toàn gặp phải kẻ xấu tính, thích ganh đua lẫn nhau. Bù lại, vận tài chính vẫn ổn định, bản mệnh có một khoản tiết kiệm phòng thân từ trước phòng lúc ốm đau. Có nhiều người đang ghen ăn tức ở với sự thành công của tuổi Dậu nhưng không làm được gì cả vì họ đâu có giỏi bằng bản mệnh.

Vận trình tình cảm có tiến triển. Con giáp này có được sự tôn trọng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Dù cả thế giới có quay lưng với tuổi Dậu thì vẫn còn những người thân thiết ở bên cạnh để cùng bản mệnh chống lại mọi kẻ xấu, gạt bỏ thị phi.

Công việc của tuổi Tuất khá may mắn nhờ Chính Tài trợ vận. Những ai đang chờ tin tức xin việc, đòi quyền lợi, thăng chức, thi cử cho bản thân hoặc con cái thì sắp tới sẽ có tin vui. Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần rồi, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Trong chuyện kiếm tiền, bạn cần tỉnh táo tránh sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có nhiều người đang muốn cướp đường làm ăn của Tuất. Nay bạn cũng phải hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều tiền bên người.

Tuy nhiên đường tình cảm bấp bênh và khá đau đầu vì Thổ khắc Thủy. Chuyện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện. Với hàng xóm vô duyên thì nên mặc kệ, những việc họ làm trái với lương tâm thì sau này tự gánh chịu hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của Hợi có Chính Ấn nên dễ có tin vui bất ngờ liên quan đến chế độ, chức quyền, quyết định từ cấp trên. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo, nên khiêm tốn hơn nữa. Tử vi cho biết Hợi có thu nhập không tốt lắm vì lâm Tương Hình, tâm trạng đang chán chỉ muốn tiêu tiền. Thật tốt khi nghe lời khuyên của mọi người xung quanh, nhưng bạn cũng nên có chính kiến và sự quyết đoán của riêng mình nhé.

Các bạn trẻ cứ đâm đầu vào mấy người lạnh lùng và xa cách dù cho mình hết mực quan tâm người ta. Thời gian tới bạn dễ vướng vào những thị phi do người khác tự gây ra, vô cùng ức chế nhưng không tài nào giải thích nổi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm