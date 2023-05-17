Đúng 18h05 ngày 18/5/2023 3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, đổi vận nhanh chóng

Tuổi Mão dễ gặp xui xẻo bất ngờ đến từ người làm ăn chung, cấp dưới. Tốt nhất không nên tin tưởng bất cứ ai trong thời gian này, con người ta có thể vì đồng tiền mà chơi xấu bản mệnh trong công việc. Bù lại con giáp này thu được nhiều mối quan hệ xã giao có lợi cho tương lai sau này. Bản mệnh là người khá sòng phẳng, minh bạch và không keo kiệt nên có nhiều bạn bè tốt, lúc khó khăn không thiếu người giúp đỡ.

Tiếp thêm động lực cho tuổi Mão trong việc kiếm tiền. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bù lại được lộc làm ăn, không thiếu khách hàng tin tưởng. Đang có sức khỏe , ăn nên làm ra thì bản mệnh nên tranh thủ.

Tuổi Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm. Chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương, thưởng nóng. Vì cục diện Thổ khắc Thủy nên Thìn phải để ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo ngay cả với chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đang quá kén chọn trong việc tìm nửa kia phù hợp với mình.

Mặt tiền bạc cũng chật vật, thời gian này bạn cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu bạn chi tiêu quá tay cho những món hàng trên mạng mà không tính toán cẩn thận thì có ngày bị “cháy túi”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan gây ảnh hưởng nặng đến công việc của Tị. Cách làm việc của Tị khá cứng nhắc, vì là con giáp nghị lực, có chí kiên cường, ham danh vọng nên đôi khi bạn còn có những sai lầm. Ở đời không ai là hoàn hảo cả, vì thế nên hãy tỉnh táo, bớt tham vọng trước khi quá muộn. Tiền bạc lại xui xẻo vì lâm Tương Xung cục. Tử vi khuyên những người cầm tinh con rắn nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm công việc tay trái tăng thu nhập. Không nên trông cậy vào bất cứ ai, bây giờ ở xung quanh bạn người tốt thì ít mà người muốn bạn đi lùi thì đầy rẫy.

Chuyện tình cảm không tốt do Thủy Hỏa bất dung. Buông bỏ quá khứ khiến bạn có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhưng vì còn sân hận nên bạn chưa làm được. Hợp tan là do duyên số, bạn nên hiểu được chân lý này, nếu bị ai đó lừa dối cũng không bất ngờ cho lắm. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm