Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp được thần tài gõ cửa ban cho cục tiền siêu to khổng lồ, mua thêm két sắt mới đủ chứa, nhan sắc thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 17:05

3 con giáp này chăm chỉ “cày bừa” một khoảng thời gian rồi, giờ đây sẽ “hốt bạc” từ thành quả đã vun trồng miệt mài đấy.

Tuổi Thân

Tam Hội cục giúp vận quý nhân của người tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Tài lộc của Thân cũng vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. 

Nhờ Thổ sinh Kim, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bạn có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để dẫn lối cho người ấy.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp được thần tài gõ cửa ban cho cục tiền siêu to khổng lồ, mua thêm két sắt mới đủ chứa, nhan sắc thăng hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của tuổi Tuất khá lạc quan. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, chỉ cần khéo quan sát biến động thị trường để điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ ào ào về túi. Người làm công ăn lương sáng tạo trong công việc và điều đó đã giúp đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân. Con giáp này ngày càng yêu thích những gì mình đang làm bởi chúng không chỉ cho bản mệnh tiền bạc mà còn giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn.

Người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp được thần tài gõ cửa ban cho cục tiền siêu to khổng lồ, mua thêm két sắt mới đủ chứa, nhan sắc thăng hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Ấn độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi khá suôn sẻ. Có những việc bản mệnh nghĩ rằng khó mà tìm được cách giải quyết thì cuối cùng lại tháo gỡ nhanh chóng. Nhưng tiến triển bất ngờ giúp bạn có thêm tự tin để mở rộng kế hoạch, hướng tới những mục tiêu cao xa hơn. Có thể nói bản mệnh đang bước những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp. Vừa có trí tuệ lại kiên định nên dù có đương đầu với khó khăn thì nó cũng sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp con giáp này phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn để tiến gần tới ước mơ của mình.

 

Con giáp này gặp ngày ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá kém sắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia xuất hiện những vết rạn nứt. Khoảng cách chính là nguyên nhân khiến tình yêu giữa cả hai ngày càng nhạt nhòa. Người độc thân vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi nào trong thời gian này.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp được thần tài gõ cửa ban cho cục tiền siêu to khổng lồ, mua thêm két sắt mới đủ chứa, nhan sắc thăng hạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   u vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng