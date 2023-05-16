Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp được thần tài gõ cửa ban cho cục tiền siêu to khổng lồ, mua thêm két sắt mới đủ chứa, nhan sắc thăng hạng

Tam Hội cục giúp vận quý nhân của người tuổi Thân khởi vượng rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Tài lộc của Thân cũng vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu.

Nhờ Thổ sinh Kim, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bạn có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để dẫn lối cho người ấy.

Tài vận của tuổi Tuất khá lạc quan. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, chỉ cần khéo quan sát biến động thị trường để điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ ào ào về túi. Người làm công ăn lương sáng tạo trong công việc và điều đó đã giúp đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp cá nhân. Con giáp này ngày càng yêu thích những gì mình đang làm bởi chúng không chỉ cho bản mệnh tiền bạc mà còn giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa hơn.

Người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Ấn độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi khá suôn sẻ. Có những việc bản mệnh nghĩ rằng khó mà tìm được cách giải quyết thì cuối cùng lại tháo gỡ nhanh chóng. Nhưng tiến triển bất ngờ giúp bạn có thêm tự tin để mở rộng kế hoạch, hướng tới những mục tiêu cao xa hơn. Có thể nói bản mệnh đang bước những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp. Vừa có trí tuệ lại kiên định nên dù có đương đầu với khó khăn thì nó cũng sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp con giáp này phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn để tiến gần tới ước mơ của mình.

Con giáp này gặp ngày ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá kém sắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia xuất hiện những vết rạn nứt. Khoảng cách chính là nguyên nhân khiến tình yêu giữa cả hai ngày càng nhạt nhòa. Người độc thân vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi nào trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm