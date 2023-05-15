HỶ THẦN ĐÓN ĐƯỜNG: Đúng 16h05 ngày 16/5, 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi khó có thể phát huy được tiềm năng của mình. Cấp trên thường tìm cách gây khó dễ khiến bạn phải tốn thời gian giải quyết những công việc lặt vặt. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp của mình. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại bạn. Thay vì trốn tránh, bạn nên đối mặt với kẻ đó để có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Thổ sinh Kim cho thấy may mắn là con giáp này có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà người ấy dành cho mình. Dù có những lúc bạn không vui hay không hiểu mà trách lầm đối phương thì đối phương cũng vẫn sẵn lòng thấu hiểu và tha thứ cho bạn.

Tử vi của 12 con giáp nhận định, một vài khó khăn xảy ra khiến tuổi Thân phải tốn công tốn sức giải quyết, song bằng vào sự cố gắng, tích cực, bản mệnh có thể biến thách thức thành cơ hội. Vào cuối tuần cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình, thậm chí tiến xa hơn. Chuyện tiền bạc lại chưa thực sự tiến triển tích cực, chỉ đến cuối tuần, người làm nghề tay trái được trả công xứng đáng. Còn nếu bản mệnh chỉ sống dựa vào các khoản thu từ công việc chính thì có lẽ phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn và chờ đợi tuần tới.

Trên phương diện chi tiêu, những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bản mệnh không ít tiền bạc. Vì thế, con giáp này cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc mua sắm những món đồ không cần thiết, đồng thời chớ nên cả tin cho người khác vay mượn quá dễ dàng. Vận trình tình cảm có nhiều dấu hiệu tiến triển rõ rệt vào thời điểm cuối tuần, có thể người độc thân đã nhận lời yêu của một ai đó. Khi cuộc sống đã bước sang trang mới, bản mệnh hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn, cố gắng dung hòa với nửa kia để mối quan hệ được lâu bền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hình khuyên người tuổi Dậu không nên giải quyết những công việc quá quan trọng. Hãy bình tĩnh để có thể dành thời gian suy nghĩ kĩ hơn cho các dự định tương lai. Ngoài ra, con giáp cũng không nên để mình bị kích động bởi lời nói của người ngoài. Chỉ có chính bạn mới hiểu rõ vị trí của mình ở hiện tại, hãy có cách giải quyết vấn đề linh hoạt, như vậy bạn mới nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.



Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Tây.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm