Cháy hơn sa mạc: 3 con giáp lộc tràn đầy nhà, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa từ nay đến hết năm 2023

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 16:24

Bắt đầu từ tháng 4AL là khoảng thời gian hoàng kim để 3 con giáp này rũ sạch vận xui, phát tài phát lộc, phú quý ùa về tận cửa.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được Thực Thần trợ lực nên công việc tiến triển như mong đợi. Con giáp này thông minh, sáng dạ, nhanh nhẹn hơn người nên biết cách lôi kéo khách hàng. Lộc lá đa phần đến từ công việc tay trái hoặc những người làm tự do. 

Nhưng tình cảm lại đi xuống vì lâm Tương Hại. Nhiều cặp đôi cãi nhau, suýt dẫn đến chia tay, bực bội không có cách hòa giải. Phần lớn cũng là con Tý khá nóng tính, cứng đầu nên càng cãi càng thêm dầu vào lửa.  Bản mệnh gặp cục diện Thổ khắc Thủy nên phải hết sức lưu tâm trong vấn đề tiền nong. Nay không nên cho mượn tiền, dù đối phương là người thân thiết đến đâu, nguy cơ bị cắt liên lạc rồi quỵt tiền rất cao.

Cháy hơn sa mạc: 3 con giáp lộc tràn đầy nhà, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa từ nay đến hết năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan, đi làm hay được cấp trên chú ý hoặc nhận được nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên dù được trọng dụng đến đâu thì con giáp này cũng nên khiêm tốn kẻo hỏng việc. Vận trình tài chính khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bản mệnh biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu.

Tuy nhiên, tình cảm lại bấp bênh, vất vả. Người trẻ tuổi thì kén cá chọn canh, không thích dính vào tình yêu vì bận lo cho sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là hàng xóm láng giềng thích soi mói, nói móc gia đình bản mệnh.

Cháy hơn sa mạc: 3 con giáp lộc tràn đầy nhà, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa từ nay đến hết năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu kém may mắn. Tinh thần làm việc bất ổn khiến cho người tuổi này không thể tập trung để xử lý mọi vấn đề trong công việc, có thể sẽ gặp phải rắc rối phát sinh bất ngờ trong ngày. 

Vận trình tình cảm trở nên khởi sắc. Người độc thân nhận được thiện cảm từ người khác giới nhờ biết cách thể hiện tình cảm đúng mực trong lần đầu gặp gỡ. Còn người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân hòa thuận và vui vẻ. 

Cháy hơn sa mạc: 3 con giáp lộc tràn đầy nhà, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa từ nay đến hết năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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