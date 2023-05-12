Kể từ nay đến hết tháng 3 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, may mắn vây bám, giàu có chạm ngõ, tương lai xán lạn, niềm vui ngập tràn

Được Lục Hợp che chở, vận khí của tuổi Mùi vô cùng vượng phát. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng nhờ may mắn gặp được người giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã nắm bắt được những gì có lợi cho mình, đạt được thành tựu đáng kể. Vận trình tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên phung phí kẻo khi túng thiếu lại trắng tay.

Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp. Nhờ Hỏa dưỡng Thổ, đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà chẳng cần phải nói ra miệng, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Tuổi Thân cho thấy sự dứt khoát và khả năng thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Ngay khi phát hiện ra cách làm của mình không phù hợp, bản mệnh chẳng ngần ngại điều chỉnh kịp thời. Nhờ vậy hiệu suất công việc luôn được đảm bảo. Tình hình tài chính của tuổi Thân nhìn chung khá ổn định, tuy nhiên bản mệnh vẫn cần có kế hoạch tiết kiệm kẻo số tiền kiếm được chẳng mấy chốc mà tan biến. Nếu bản mệnh không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào tài khoản ngân hàng cho an toàn.

Tuy nhiên vận trình tình cảm của con giáp này bị ảnh hưởng nặng nề. Người độc thân không thuận lợi trong việc làm quen với những người khác giới, duyên đến rồi đi khá nhanh. Các cặp đôi nảy sinh tranh cãi, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi đủ đường. Người tuổi Dậu cũng nhận thấy rõ rệt cơ hội thăng quan tiến chức, nâng cao tiếng nói của mình trong môi trường làm việc tập thể. Tuy nhiên, một số khác thì chưa khẳng định được trọn vẹn năng lực của mình. Vận trình tài lộc cân đối. Khả năng vun vén chi tiêu tốt, lại có kế hoạch tài chính cụ thể nên bản mệnh đề phòng được những phát sinh bất ngờ.

Vận trình tình cảm vui vẻ bình yên. Sau tất cả, thứ mà những người yêu nhau cần thực ra cũng chỉ là những giây phút quây quần bên cạnh. Người độc thân có chút chạnh lòng vì mải mê lo cho sự nghiệp nên chưa tìm được người thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm