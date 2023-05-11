3 con giáp nhờ tính cách khôn ngoan, biết toan tính mà ‘hốt sạch’ vận may của bạn bè, giàu có hơn người, khó ai lấy tiền từ các tuổi này

Tuổi Dần cần phải xem lại bản thân của mình ngay. Tính cách của bạn có đôi chút kiêu căng, tự mãn khiến nhiều người không vừa mắt. Nếu bạn không chủ động thay đổi thì rất dễ bị cô lập trong môi trường công sở.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người mới, hi vọng rằng mình sẽ sớm tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, con cái chính là niềm tự hào của bạn. Cũng nhờ có con cái, bạn cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu.

Kiếp Tài chiếu mệnh, bạn có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù khó khăn có xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bạn sẽ thành công trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Hợi làm việc gì cũng không thuận lợi. Con giáp này cảm giác mọi người xung quanh đều đang tìm cách chống lại mình, khiến mình phải bỏ cuộc giữa chừng.

Trước khi có những quan điểm tiêu cực, bi quan như vậy, con giáp này nên dành thời gian đánh giá lại những việc mà mình đã làm. Có thể bản mệnh đang mắc lỗi sai ở đâu đó, chỉ vì quá tự tin và kiêu ngạo nên mới không nhận ra. Tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Nửa kia không chịu hiểu và thông cảm cho khó khăn của tuổi Hợi ở thời điểm này mà cứ nhất quyết phải được theo ý mình. Sự vô lý của đối phương khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm