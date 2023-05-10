Tin vui lớn nhất cho người tuổi Tỵ hôm nay chính là tình duyên như ý. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc viên mãn, dù đôi khi có xảy ra cãi vã thì hai người vẫn làm lành rất nhanh.

Chuyện tình cảm suôn sẻ kéo theo tâm trạng bạn cũng rất tốt. Công việc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Rất thích hợp để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện ăn tối hoặc đi xem phim.

Thương Quan giáng họa nên Dậu khá khó khăn trong công việc. Người nào mới đi làm ở công ty mới dễ bị ăn hiếp mà không biết, người ta đang ép bạn phải nhún nhường. Thương trường là chiến trường, người làm kinh doanh nên cảnh giác trước những lời mời hợp tác hôm nay.

May mắn có Lục Hợp trợ mệnh nên tiền bạc của bản mệnh cực tốt, bị tiểu nhân ngáng đường nhưng vẫn kiếm tiền đều đều. Dậu cực lanh lợi và thông minh nên xoay xở tiền bạc cực nhanh, không có bạn gồng gánh bấy lâu nay thì người thân cũng lao đao đến kiệt quệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân.

Đường tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý, tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị. Được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Thân có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi này càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm