Dậu phải cẩn thận đường công danh, sự nghiệp trong thời gian gần đây vì lâm Thương Quan nên khả năng mất việc, mất chức sẽ rất cao. Làm gì cũng phải tuân theo luật pháp, nội quy của nhà nước và cơ quan thì mới bền lâu được.

Vận tình cảm tốt đẹp hơn người nhờ Lục Hợp soi sáng. Mối quan hệ vợ chồng thăng hoa nhờ biết cách cảm thông cho nhau. Bạn sống có đức, biết cân bằng nội ngoại 2 bên nên rất được lòng người lớn tuổi. Dậu có được vận tài lộc ổn định nhờ Thổ sinh Kim. Mặc dù sẽ có khoản chi bất thường như đám cưới, ma chay, tân gia…nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều tới vận trình của bạn.

Cảnh báo vận tiền bạc của tuổi Mùi. Bạn nhất định phải cẩn thận khi đi ra ngoài, không nên mang nhiều tiền đề phòng mất cắp và tránh rút tiền ở cây ATM nhé. Có tiền thì cũng nên tiết kiệm, gửi ngân hàng là cách tốt nhất để giữ làm vốn sau này.

Tình yêu hanh thông, vẫn may là người ấy lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, an ủi bạn nên dù thế nào thì bạn cũng có một tinh thần thép để vượt qua tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất bấp bênh, thời gian này khó có được sự bình yên. Ban ngày cố nở nụ cười tươi bao nhiêu, đêm về lại buồn nhiều bấy nhiêu. Đồng nghiệp, cấp trên hay gây khó dễ, tranh giành nên đi làm rất áp lực.

Về mặt tình cảm trong ngày, dễ xảy ra bất đồng giữa hai vợ chồng, cha mẹ với con cái. Con giáp này càng tốt bụng thì người ta càng xem đó là lẽ đương nhiên, không trân trọng tình cảm của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm