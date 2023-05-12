Đúng 13h05 ngày 13/5 Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ngập nhà, giàu sang vô đối, tiền tiêu tới cuối năm không hết

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 15:13

3 con giáp này có bản mệnh gặp được nhiều may mắn trên phương diện tài lộc, tình cảm và cả sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ cục diện Tương Hại Thái Tuế nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán hợp tác hay làm việc chung với đồng nghiệp. Sự ngang bướng và cố chấp của bản mệnh cũng là nguyên nhân khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung.  Con giáp này chớ nên tự tin thái quá mà hỏng việc, thậm chí còn mất lòng người khác. Có thể bạn nghĩ mình có tài nhưng núi cao còn có núi cao hơn, điều bạn biết chỉ là hạt cát trong đại dương tri thức mà thôi, nên đừng cố tỏ ra hơn thua mà tự hại mình nhé. 

Bù lại, Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của Sửu khá lý tưởng. Mối quan hệ có biến chuyển tốt đẹp và nhiều kỳ vọng, cả hai có thể nghĩ xa hơn đến chuyện tương lai. Người độc thân dù vẫn chưa có sự thay đổi quá rõ ràng nhưng ít nhất bạn đã chịu mở lòng mình hơn.

Đúng 13h05 ngày 13/5 Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ngập nhà, giàu sang vô đối, tiền tiêu tới cuối năm không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua. Ngày này những kế hoạch, dự định của bản mệnh đều báo tin vui về, đem tới sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Nhân đà này, tuổi Dần nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bản mệnh luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bản mệnh, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này đang rất hạnh phúc với nửa kia của mình, hai người rất tâm đầu ý hợp. Đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bản mệnh trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai.

Đúng 13h05 ngày 13/5 Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ngập nhà, giàu sang vô đối, tiền tiêu tới cuối năm không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra suôn sẻ. Người tuổi mẹo được đánh giá cao ở khả năng quản lý, lãnh đạo và tài ngoại giao. Tính tình vui vẻ, hoà đồng còn mang lại cho những người này nhiều mối quan hệ tốt đẹp, hỗ trợ tốt cho công việc. Vận trình tài lộc xán lạn. Thu nhập tăng cao có được từ công việc chính lẫn các nghề tay trái.

Vận trình tình cảm nảy sinh xung đột. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Mẹo và nửa kia đang tồn tại khá nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Con giáp này khó tránh khỏi cảm giác buồn phiền vì sự áp đặt vô lý của nửa kia lên mình.

Đúng 13h05 ngày 13/5 Thần Tài chiếu cố: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ngập nhà, giàu sang vô đối, tiền tiêu tới cuối năm không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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