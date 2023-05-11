Từ giờ đến cuối năm 2023 TÌNH TIỀN LƯỠNG TOÀN: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, công việc thuận buồm xuôi gió, cuối năm giàu có ngút trời cao

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 21:04

Kể từ bây giờ, 3 con giáp sau sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống viên mãn thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Với người làm lãnh đạo, bạn có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của mình, bạn chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công đấy.

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim cảnh báo nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ.

Từ giờ đến cuối năm 2023 TÌNH TIỀN LƯỠNG TOÀN: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, công việc thuận buồm xuôi gió, cuối năm giàu có ngút trời cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bản mệnh cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình. Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bản mệnh chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, tuổi Tỵ nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình.

Nếu có việc cần phải đi xa, bản mệnh nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài thần ở hướng Nam.

Từ giờ đến cuối năm 2023 TÌNH TIỀN LƯỠNG TOÀN: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, công việc thuận buồm xuôi gió, cuối năm giàu có ngút trời cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tuy không giỏi cũng không phải có một công việc lương cao nhưng bạn lại biết chắt chiu nên số tiền bạn dành được còn nhiều hơn những người thu nhập tốt. Về việc làm ăn kinh doanh hoặc góp cổ phần nếu không muốn cứ mãi cuộc sống đi thuê nhà.

Đây là dịp tốt để gặp gỡ giao lưu với những người quan trọng, đừng ngại bày tỏ quan điểm của mình nhé.

Từ giờ đến cuối năm 2023 TÌNH TIỀN LƯỠNG TOÀN: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, công việc thuận buồm xuôi gió, cuối năm giàu có ngút trời cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp bị Hung Tinh ngáng đường, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận tai bay vạ gió bủa vây

Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp bị Hung Tinh ngáng đường, tiểu nhân quấy phá, cẩn thận tai bay vạ gió bủa vây

Xem sách tử vi cho biết, trong những ngày cuối tháng 3 AL, 3 con giáp này cần phải cẩn trọng trong mọi việc vì đây là thời điểm chòm sao xấu đang bủa vây trong tử vi của họ.

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