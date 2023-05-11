3 con giáp vận đỏ, ‘quét sạch’ tiền bạc của thiên hạ, sự nghiệp lẫn tình cảm tươi sáng rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần 13-14/5/2023

Chính Ấn soi đường, người tuổi Tị có thể thẳng bước tới thành công. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình. Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bạn chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, bạn nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua bạn đấy.

Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài Thần ở hướng Nam.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tuất có quyết tâm làm việc. Con giáp này có thể sẵn sàng bắt tay hiện thực hóa kế hoạch, dù cho bị mọi người xung quanh can ngăn đi nữa. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý chớ hành động một cách mù quáng. Một số người dễ gặp phải mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt khiến hình ảnh của bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con giáp này nên có cách ứng xử khôn ngoan để tránh khiến mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp, khó cứu vãn.

Người độc thân nên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình, như vậy thì bản mệnh mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác thì bản mệnh sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý khá bấp bênh trong ngày hôm nay. Rất nhiều uất ức dồn nén từ lâu sẽ khiến cả hai có một trận cãi nhau căng thẳng. Tâm trạng tồi tệ sẽ khiến bạn làm việc gì cũng dở dang, tinh thần uể oải.

Muốn công việc thuận lợi thì trước hết bạn hãy ổn định lại tâm trạng. Đừng làm việc này dở dang rồi lại làm việc khác, điều đó sẽ khiến bạn thêm áp lực và mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm