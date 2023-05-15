Hờn ghen: 3 con giáp giàu có nhất nhì trong cuối tháng 5/2023, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều vạn sự như ý

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu hoàn thành tốt các công việc được giao, từ đó nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo. Bạn đang bước những bước chậm mà chắc trên con đường thăng tiến. Người còn trẻ tuổi có thể nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, tìm ra con đường phát triển đúng đắn cho mình. Hãy cố gắng không ngừng nghỉ, rồi mọi thách thức sẽ qua đi, tương lai, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra.

Thổ sinh Kim, người đã lập gia đình hay còn độc thân đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình nên khiến cho người khác cảm thấy gần gũi, muốn kéo gần khoảng cách với bạn.

Sự nghiệp của tuổi Dần không thực sự hanh thông, đặc biệt là từ khoảng thời gian trở đi. Con giáp này liên tiếp phải đấu tranh với những người có quan điểm trái ngược, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính. May mắn là bản mệnh lại có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh đều có thể thu được một khoản hời lời nhờ những quyết định chính xác từ trước đó. Con giáp này hãy tin tưởng hơn vào những quyết định trong tương lai của mình.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ, tuổi Dần rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, như vậy thì mối quan hệ đôi bên mới vững bền. Với những người đã lập gia đình, tuổi Dần và nửa kia dần dần hóa giải được những khúc mắc có từ trước đó. Hai người đều có thái độ tích cực khi trò chuyện với đối phương, thậm chí sẵn sàng nhường nhịn nửa kia để mọi chuyện có thể nhanh chóng được hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão dễ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, khiến các kế hoạch chẳng thể nào tiến triển trôi chảy như dự kiến. Có lẽ đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống và thỏa hiệp với số đông xem sao. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó tiến triển suôn sẻ bởi đối thủ của bạn đang cạnh tranh khá gay gắt. Hãy luôn cẩn thận trước những trò chơi xấu của đối phương, nếu bạn không đề phòng thì rất dễ rơi vào cái bẫy đối phương giăng sẵn.



Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm cũng là một nốt trầm buồn trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này và con cái, cha mẹ trong nhà chưa thực sự hiểu nhau. Khoảng cách thế hệ khiến cho mâu thuẫn đôi bên ngày càng trở nên sâu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm