Từ đây đến rằm tháng 4AL: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, phú quý

Tuổi Tý có dấu hiệu làm việc chểnh mảng và thiếu tập trung trong ngày Thương Quan nhập cục. Một vài dự án khó có thể hoàn thành đúng thời hạn nếu bạn không nhanh chóng lấy lại sự chuyên tâm cần thiết. Nếu có thể, bạn tốt nhất nên ưu tiên làm việc theo nhóm để mọi người có thể kịp thời giúp đỡ nhau khi cần. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ôm đồm nhiều việc quá vì sẽ không đủ sức hoàn thành tốt. Khi hợp tác với người khác hãy cố gắng lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau làm tốt nhất.

Thủy – Hỏa bất dung, chuyện tình cảm của Tý rơi vào tình cảnh rạn nứt nghiêm trọng. Bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói để không gây hiểu lầm, mâu thuẫn giữa vợ chồng, ảnh hưởng tới không khí gia đình.

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán hợp tác hay làm việc chung với đồng nghiệp. Sự ngang bướng và cố chấp của bản mệnh cũng là nguyên nhân khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Con giáp này chớ nên tự tin thái quá mà hỏng việc, thậm chí còn mất lòng người khác. Có thể nghĩ mình có tài nhưng núi cao còn có núi cao hơn, điều bản mệnh biết chỉ là hạt cát trong đại dương tri thức, nên đừng cố tỏ ra hơn thua mà tự hại mình.

Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi Sửu khá lý tưởng. Mối quan hệ có biến chuyển tốt đẹp và nhiều kỳ vọng, cả hai có thể nghĩ xa hơn đến chuyện tương lai. Người độc thân dù vẫn chưa có sự thay đổi quá rõ ràng nhưng ít nhất bản mệnh đã chịu mở lòng mình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần diễn ra thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà người làm kinh doanh tìm được nguồn hỗ trợ tốt. Sự tinh ý, nhạy bén của con giáp này sẽ mang lại cho chính bản mệnh những cơ hội tốt trên con đường tiến thân. Vận trình tài lộc bình ổn. Thu nhập ổn định nên người tuổi này không cần lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Vận trình tình cảm gặp nhiều cản trở. Ảnh hưởng của ngày tương xung khiến cho các cặp đôi yêu nhau mệt mỏi vì không tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách. Bầu không khí gia đình luôn ở trong tình trạng căng thẳng, mỏi mệt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm