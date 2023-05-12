Bước sang tháng 4AL cát tinh cao chiếu: 3 con giáp được quý nhân tương trợ, sự nghiệp tài vận từ giờ đến cuối năm khởi sắc đến kinh ngạc, ngược dòng đón nhận may mắn

Cục diện Tam Hợp xuất hiện người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp này sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày. Nhân đà này, những chú Hổ nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Mộc sinh Hỏa báo hiệu tình yêu đôi lứa vô cùng hạnh phúc, bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp. Người ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai.

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực. Con giáp này là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm. Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của tuổi Mão trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng đầy rối ren. Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn diễn ra vô cùng trôi chảy. Con giáp này ngay từ sớm đã tìm được cho mình nguồn năng lượng dồi dào, nhờ đó mà có thêm những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Những thành quả có được trong hiện tại cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian qua. Vận trình tài lộc sáng rõ. Công việc hoàn thành đúng tiến độ mang lại cho con giáp này nguồn thu nhập vững vàng.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Dễ thấy người độc thân dễ dàng tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình trong một tình huống bất ngờ. Những cảm xúc kỳ diệu mà tình yêu mang tới khiến bản mệnh cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm