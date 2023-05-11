Thần Tài mở sổ chỉ tên đích danh: 3 con giáp giàu có tột đỉnh – đếm tiền mỏi tay, vàng đeo đầy người, giàu có tột đỉnh từ nay đến cuối tháng 3AL

Hỏa sinh Thổ, các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng bình yên. Hai bạn chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bạn vui sống mỗi ngày. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng, song khi đã hiểu hơn về nhau, bạn sẽ nhận ra mình mà người ấy có rất nhiều điểm chung.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên lại cho thấy sự nghiệp của con giáp này không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc.

Tuổi Dần làm lãnh đạo quá độc đoán, chuyên quyền nên thường bắt nhân viên làm việc theo ý mình. Dần dần, bản mệnh khiến nhân viên cảm thấy mất động lực, không muốn cố gắng và thay đổi. Với người làm nhân viên, bản mệnh dễ phải nghe thấy những lời gièm pha của đồng nghiệp xấu. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường của mình. Cây ngay không sợ chết đứng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai.

Bù lại, mối quan hệ tình cảm của bản mệnh rất tốt đẹp, nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra những gợi ý hữu ích. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, con giáp này đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Rất thích hợp để tuổi Thân tham gia các hoạt động thể chất. Sức khỏe của bạn đang có phần giảm sút nên nhất định phải ăn uống tẩm bổ, rèn luyện cơ thể nhiều hơn.

Về tình cảm nói chung, bạn có vẻ đang ở trạng thái tinh thần rất tốt để hàn gắn lại các mối quan hệ. Đừng để chuyện tình cảm của bạn và người ấy rạn nứt như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm