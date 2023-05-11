Thần Tài mở sổ chỉ tên đích danh: 3 con giáp giàu có tột đỉnh – đếm tiền mỏi tay, vàng đeo đầy người, giàu có tột đỉnh từ nay đến cuối tháng 3AL

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 21:01

Thần Tài chỉ định 3 con giáp này có sao tốt chiếu cố, những khoản đầu tư không những sinh lời mà lợi nhuận còn vượt mức kỳ vọng khiến họ dư giả về tài chính…

Tuổi Sửu

Hỏa sinh Thổ, các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng bình yên. Hai bạn chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bạn vui sống mỗi ngày. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng, song khi đã hiểu hơn về nhau, bạn sẽ nhận ra mình mà người ấy có rất nhiều điểm chung. 

Tuy nhiên, Tỷ Kiên lại cho thấy sự nghiệp của con giáp này không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc.

Thần Tài mở sổ chỉ tên đích danh: 3 con giáp giàu có tột đỉnh – đếm tiền mỏi tay, vàng đeo đầy người, giàu có tột đỉnh từ nay đến cuối tháng 3AL - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần làm lãnh đạo quá độc đoán, chuyên quyền nên thường bắt nhân viên làm việc theo ý mình. Dần dần, bản mệnh khiến nhân viên cảm thấy mất động lực, không muốn cố gắng và thay đổi. Với người làm nhân viên, bản mệnh dễ phải nghe thấy những lời gièm pha của đồng nghiệp xấu. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường của mình. Cây ngay không sợ chết đứng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai.

Bù lại, mối quan hệ tình cảm của bản mệnh rất tốt đẹp, nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra những gợi ý hữu ích. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, con giáp này đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn.

Thần Tài mở sổ chỉ tên đích danh: 3 con giáp giàu có tột đỉnh – đếm tiền mỏi tay, vàng đeo đầy người, giàu có tột đỉnh từ nay đến cuối tháng 3AL - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Rất thích hợp để tuổi Thân tham gia các hoạt động thể chất. Sức khỏe của bạn đang có phần giảm sút nên nhất định phải ăn uống tẩm bổ, rèn luyện cơ thể nhiều hơn.

Về tình cảm nói chung, bạn có vẻ đang ở trạng thái tinh thần rất tốt để hàn gắn lại các mối quan hệ. Đừng để chuyện tình cảm của bạn và người ấy rạn nứt như vậy.

Thần Tài mở sổ chỉ tên đích danh: 3 con giáp giàu có tột đỉnh – đếm tiền mỏi tay, vàng đeo đầy người, giàu có tột đỉnh từ nay đến cuối tháng 3AL - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

‘Cá chép hóa rồng’ khẳng định bản lĩnh là có thật: Phát ghen với 3 con giáp chẳng cần bon chen, tiền ùn ùn bất ngờ chảy về két trong 3 ngày cuối tháng 3AL

‘Cá chép hóa rồng’ khẳng định bản lĩnh là có thật: Phát ghen với 3 con giáp chẳng cần bon chen, tiền ùn ùn bất ngờ chảy về két trong 3 ngày cuối tháng 3AL

Từ bây giờ, nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm việc nên 3 con giáp này sẽ thu về những kết quả vô cùng tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ