Trong vòng 13 ngày tới: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, có vía làm giàu, rộng đường thăng tiến, tiền của nhiều vô số kể, hưởng trọn may mắn

Bị hung thần Thiên Quan ảnh hưởng, người tuổi Tỵ khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết. Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bạn tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Ngày Hỏa khí vượng, tâm trạng của con giáp này trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bạn bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng bạn cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Tuổi Ngọ gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu tương lai. Con giáp này bỗng rơi vào hoang mang khi không chắc lựa chọn ban đầu có đúng hay không. Những trục trặc gần đây khiến bản mệnh hoài nghi chính mình. Không có cơ hội để cải thiện tài chính. Ngay cả khi cơ hội kiếm tiền đã nằm trong tầm tay rồi nếu bất cẩn, vẫn có thể bị tranh đoạt mất. Bản mệnh cần giữ mình tỉnh táo để có thể nhìn nhận đánh giá con người một cách chính xác, tránh bị lợi dụng tiền bạc.

Những người tuổi Ngọ có thể thấy chút muộn phiền buồn trong chuyện tình cảm. Nguyên nhân là do bản mệnh chưa xác định rõ tình cảm của mình, dễ bị người ngoài tác động nên đối phương cảm thấy thất vọng vì không được tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tử vi ngày mới cho biết nhờ có quý nhân che chở nên con giáp này dù gặp khó khăn gì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đường sự nghiệp hanh thông rộng mở, đừng chần chừ kẻo lỡ nhiều cơ hội đáng quý. Vận trình tài lộc cần chấn chỉnh lại. Con giáp này nên xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học để kiểm soát tốt túi tiền của mình.

Vận trình tình cảm êm ấm. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu đưa ra quyết định thay đổi mối quan hệ tình cảm hiện tại. Hôn nhân sẽ là kết quả tất yếu khi cảm thấy tình cảm chín muồi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm