Đúng 7h05 ngày 17/5 THẦN TÀI GÕ CỬA: Quý nhân vẫy gọi 3 con giáp này có vận tài lộc nổi trội hơn hẳn, gom hết tiền thiên hạ vào bản thân, cuộc đời lên hương ngay trong ngày

Tuổi Dậu có điềm báo có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc. Nếu nhận được những lời chào mời, rủ rê kèm theo mức lợi nhuận hậu hĩnh, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ, cẩn thận kẻo rơi vào bẫy rập của kẻ xấu. Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con giáp này có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, cần thận trọng và chu đáo.

Cũng may trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Dậu và nửa kia dẫu không phải lúc nào cũng dạt dào nhưng cũng gọi là bình an, người đã kết hôn có xu hướng an phận và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, san sẻ với bạn đời, gìn giữ hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự báo rằng đường tài lộc của tuổi Tuất vô cùng vượng phát nhờ được Thiên Tài hậu thuẫn. Nhờ việc giữ chữ tín hàng đầu nên việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điều níu chân khách, khiến cho thương hiệu của bạn nổi bật lên, đem lại doanh thu cao. Thời gian này, nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp thì đừng quá lo lắng, đó là điều hoàn toàn có khả năng đạt được. Con giáp này hãy cứ cố gắng càng thể hiện bản thân, càng nổi bật càng tốt bởi điều này sẽ giúp ích cho công việc trong tương lai và cũng là cách để “lọt vào mắt xanh” của cấp trên hoặc quý nhân.

Tuy nhiên chuyện tình cảm kém hài hòa. Do quá bận rộn nên bạn ngày càng ít dành thời gian cho nửa kia. Người ấy không thông cảm cho những khó khăn mà con giáp này gặp phải, cứ khăng khăng làm theo ý đối phương khiến bạn vô cùng thất vọng và cả mỏi mệt vì mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm