Đúng 7h05 ngày 17/5 THẦN TÀI GÕ CỬA: Quý nhân vẫy gọi 3 con giáp này có vận tài lộc nổi trội hơn hẳn, gom hết tiền thiên hạ vào bản thân, cuộc đời lên hương ngay trong ngày

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 16:57

Trong ngày 17/5/2023, những con giáp này được thần tài gõ cửa, quý nhân vẫy gọi, tài vận nổi trội hơn hẳn.

Tuổi Mùi

Chịu tác động từ cục diện Tương Phá, vận trình ngày mới của tuổi Mùi gặp không ít bất lợi. Công việc dở dang, việc mới việc cũ chồng chất, tồn đọng, khiến bản mệnh phải một mình loay hoay tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa khá khẩm hơn là bao. Bạn cũng nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Nên nhớ nếu bạn không thể lo cho chính bản thân mình thì bạn cũng chẳng thể lo được cho ai. 

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

Đúng 7h05 ngày 17/5 THẦN TÀI GÕ CỬA: Quý nhân vẫy gọi 3 con giáp này có vận tài lộc nổi trội hơn hẳn, gom hết tiền thiên hạ vào bản thân, cuộc đời lên hương ngay trong ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có điềm báo có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc. Nếu nhận được những lời chào mời, rủ rê kèm theo mức lợi nhuận hậu hĩnh, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ, cẩn thận kẻo rơi vào bẫy rập của kẻ xấu. Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con giáp này có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, cần thận trọng và chu đáo.

Cũng may trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Dậu và nửa kia dẫu không phải lúc nào cũng dạt dào nhưng cũng gọi là bình an, người đã kết hôn có xu hướng an phận và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, san sẻ với bạn đời, gìn giữ hạnh phúc.

Đúng 7h05 ngày 17/5 THẦN TÀI GÕ CỬA: Quý nhân vẫy gọi 3 con giáp này có vận tài lộc nổi trội hơn hẳn, gom hết tiền thiên hạ vào bản thân, cuộc đời lên hương ngay trong ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự báo rằng đường tài lộc của tuổi Tuất vô cùng vượng phát nhờ được Thiên Tài hậu thuẫn. Nhờ việc giữ chữ tín hàng đầu nên việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điều níu chân khách, khiến cho thương hiệu của bạn nổi bật lên, đem lại doanh thu cao. Thời gian này, nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp thì đừng quá lo lắng, đó là điều hoàn toàn có khả năng đạt được. Con giáp này hãy cứ cố gắng càng thể hiện bản thân, càng nổi bật càng tốt bởi điều này sẽ giúp ích cho công việc trong tương lai và cũng là cách để “lọt vào mắt xanh” của cấp trên hoặc quý nhân.

 

Tuy nhiên chuyện tình cảm kém hài hòa. Do quá bận rộn nên bạn ngày càng ít dành thời gian cho nửa kia. Người ấy không thông cảm cho những khó khăn mà con giáp này gặp phải, cứ khăng khăng làm theo ý đối phương khiến bạn vô cùng thất vọng và cả mỏi mệt vì mối quan hệ này.

Đúng 7h05 ngày 17/5 THẦN TÀI GÕ CỬA: Quý nhân vẫy gọi 3 con giáp này có vận tài lộc nổi trội hơn hẳn, gom hết tiền thiên hạ vào bản thân, cuộc đời lên hương ngay trong ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp nữ THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA: Bên ngoài là 'sư tử Hà Đông' nhưng trong tim luôn coi chồng là số 1, yêu thương hết mực

3 con giáp nữ THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA: Bên ngoài là 'sư tử Hà Đông' nhưng trong tim luôn coi chồng là số 1, yêu thương hết mực

Trong số 12 con giáp, 3 nàng giáp nữ tính cách "thẳng như ruột ngựa", có gì nói nấy nên thường bị chồng xem là Sư Tử Hà Đông nhưng trong thâm tâm các nàng ấy luôn thương yêu chồng hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng