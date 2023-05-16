3 con giáp nữ THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA: Bên ngoài là 'sư tử Hà Đông' nhưng trong tim luôn coi chồng là số 1, yêu thương hết mực

Tam Hợp cục xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều niềm vui ở các phương diện cuộc sống. Hỷ khí ngập tràn, bản mệnh làm gì cũng nhận được sự công nhận của mọi người, khó khăn cũng có người đứng ra giúp một tay. Vận trình tài lộc của Dần cũng vô cùng khởi sắc. Người kinh doanh buôn may bán đắt, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh. Tiền bạc dư dả, giúp Dần có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ.

Vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ kẻo rước rắc rối vào người.

Tuổi Mão sáng suốt để giải quyết gọn gàng những vấn đề gặp phải. Tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá suôn sẻ. Dù có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Vận trình tài lộc của tuổi Mão tương đối ổn định, nhờ thế mà con giáp này có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng hãy quản lý tài chính hợp lý, đừng tiêu pha hoang phí quá kẻo tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hết.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, tuổi Mão gặp nhiều bất lợi trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Con giáp này và đối phương có duyên gặp gỡ nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ nợ để ở lại bên nhau. Cảm giác tiếc nuối khôn nguôi nhưng bản mệnh vẫn cần nhìn về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuất Thìn Tương Xung gây nên không ít khó khăn. Mọi việc tưởng như nằm trong tầm tay lại có trục trặc nửa chừng. Mặc dù con giáp này có nhiều tham vọng và mục tiêu nhưng đến khi thực hiện lại gặp quá nhiều trở ngại, khó có thể đạt được tâm nguyện của mình, ít nhất là trong thời gian này. Bạn sẽ phải khá loay hoay, hao tâm tổn sức rất nhiều mà không tìm được cách giải quyết triệt để, tốn nhiều thời gian mà không giải quyết được gì. Cũng thế mà tuổi Thìn đã để lỡ nhiều cơ hội có thể đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình, vận trình vẫn giậm chân tại chỗ.

Trong chuyện tình cảm, dù là người đã yêu lâu hay kể cả khi đã là vợ chồng thì cả hai vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Nếu để cái tôi lên quá cao thì khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm