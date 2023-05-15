3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thực chất chuẩn 'đại gia ngầm', tiền tiêu rủng rỉnh, thông minh gặt hái nhiều thành quả cuối tháng 5/2023

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 21:26

Những con giáp này có bản tính khiêm tốn, kín tiếng nên chả mấy ai biết rằng, họ đích thực sung túc, chẳng bao giờ phải túng thiếu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Sửu

Thiên Ấn chiếu vận nên Sửu là con người giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan, đi làm hay được cấp trên chú ý hoặc nhận được nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên dù được trọng dụng đến đâu thì con giáp này cũng nên khiêm tốn kẻo hỏng việc. Bù lại mặt tiền bạc khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bạn biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu.

Tuy nhiên vận lâm Tương Xung nên đường tình cảm bấp bênh, vất vả. Bạn trẻ tuổi Sửu thì kén cá chọn canh, không thích dính vào tình yêu vì bận lo cho sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là hàng xóm láng giềng thích soi mói, nói móc gia đình bạn. 

3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thực chất chuẩn 'đại gia ngầm', tiền tiêu rủng rỉnh, thông minh gặt hái nhiều thành quả cuối tháng 5/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Dần có tin vui liên quan đến lương thưởng, sản nghiệp được kế thừa từ gia đình. Để đạt được điều mình muốn trong thời gian tới, bản mệnh nên bỏ tính bảo thủ thì tốt hơn. Ngoài ra, con giáp này vui tính nhưng khi nổi nóng làm mất kiểm soát khiến tiền bạc bị ảnh hưởng. Trong lúc nóng giận tuổi Dần dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khiến công việc làm ăn kiếm tiền bị đi lùi.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh dễ bị tổn thương bởi những lời chê bai từ những người xung quanh. Một số người vô duyên nói mà không biết nghĩ khiến bản mệnh chạnh lòng, trong lòng nổi giận như cơn bão lớn.

3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thực chất chuẩn 'đại gia ngầm', tiền tiêu rủng rỉnh, thông minh gặt hái nhiều thành quả cuối tháng 5/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng tốt đẹp nhờ có Quý Nhân che chở. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng cần tránh ôm đồm nhiều việc để không làm giảm hiệu quả trong công việc. 

Vận trình tình cảm hài hòa. Cuộc sống hôn nhân của bạn và người ấy khiến nhiều người ghen tỵ, còn người độc thân sớm tìm được người yêu cho mình thông qua sự mai mối.  

3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thực chất chuẩn 'đại gia ngầm', tiền tiêu rủng rỉnh, thông minh gặt hái nhiều thành quả cuối tháng 5/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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