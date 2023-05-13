Bước vào tháng 4 AL, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, thần tài chiếu cố chưa đủ mà còn gặp may mắn, cuối năm chuyển bại thành thắng vẻ vang trước cả dòng họ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Dù chỉ là mới gặp gỡ, song hai người có nhiều ý tưởng chung đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi bên hãy nhanh chóng bắt tay hợp tác nhé. Với người làm ăn kinh doanh, bạn được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những cơ hội đầy triển vọng. Hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận thử thách, tương lai bạn sẽ vô cùng dư dả, không phải lo chuyện chi tiêu.

Cần xem ngày tốt trước khi xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, bạn nên lên kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp, có như vậy thì quá trình làm việc mới gặp được nhiều may mắn.

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Dậu may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuổi Dậu nên bình tĩnh dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin trước khi vội vàng phán xét. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc, bản mệnh hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng giấu mọi chuyện trong lòng để rồi sau đó lại thất vọng. Có thể hiểu lầm xảy ra chỉ vì hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hãy dấn thân và dám làm dám chịu, một kế hoạch kinh doanh tưởng chừng như điên rồ lại rất phù hợp với Hợi. Nếu bạn đang ấp ủ nhiều dự định thì hãy bắt tay vào làm việc ngay từ hôm nay.

Sức khoẻ có đôi chút vấn đề do bạn suy nghĩ quá nhiều thứ. Hãy ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ hơn, thức khuya quá sẽ khiến bạn già đi trông thấy đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm