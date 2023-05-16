Điểm danh 3 con giáp: Được TINH TÚ soi chiếu, quan lộc vượng phát, ĐẾM TIỀN SÁI TAY trong 3 ngày tới

Tương Hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi. Dù bạn đã cố gắng hết sức để không tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, nhưng dường như kẻ tiểu nhân cũng chẳng có ý định buông tha.Bạn không nên tiếp tục trốn chạy thực tế nữa. Đã đến lúc bạn đứng lên và dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy được mình là ai. Sự nhẫn nhịn từ ngày này sang ngày khác chỉ càng khiến kẻ tiểu nhân thêm đắc chí mà thôi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế, bạn nên lên kế hoạch thực hiện các công việc phù hợp, có như vậy thì quá trình bắt tay vào làm mới gặp nhiều may mắn.

Tuổi Hợi gặt hái được thành công nhưng sẽ phải khá vất vả. Con giáp này sẽ phải cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ một mình mà không được ai giúp đỡ. Tuy vậy chớ đầu hàng nghịch cảnh, bản mệnh nên cố gắng để biến thách thức thành cơ hội. Tài lộc cũng chưa có nhiều điểm sáng. Vào đầu tuần chỉ những người làm nghề tự do mới kiếm được một khoản đủ ăn đủ tiêu. Còn nếu làm việc trên các lĩnh vực khác, bản mệnh cần tiếp tục cố gắng hơn và chờ đợi kết quả trong một, hai tuần sau đó.

Những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn. Đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối, khiến bản mệnh phải rút lui. Muốn trở nên mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm hơn, con giáp này cần phải sẵn sàng đối diện với những điều không mong muốn. Trên phương diện tình cảm, nỗi buồn dường như nhiều hơn là niềm vui. Thậm chí, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nửa kia. Song, bản mệnh chớ vì thế mà tìm niềm vui ở bên ngoài. Hãy luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các kế hoạch tưởng chừng đang tiến hành thuận lợi cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ, khiến bạn phải dùng tiền giải quyết.

Với những người làm công ăn lương, bạn cần phải đề phòng những kẻ mặt ngoài niềm nở với mình nhưng sau lưng thì ngấm ngầm hãm hại. Hãy luôn có lòng đề phòng người khác, chớ cả tin kẻo đến khi bị lừa thì đã muộn.



Kim sinh Thủy, con giáp này luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi về đến nhà. Người nhà luôn sẵn sàng lắng nghe bạn, cùng bạn vượt qua khó khăn và đem tới động lực để bạn tiến về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm