Từ nay đến hết tháng 5/2023: 3 con giáp này cực kỳ tốt, ngồi không cũng có tài lộc “ập” tới, đổi vận trong nháy mắt, đường công danh mở rộng khiến ai cũng phát hờn

Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân có cái nhìn cởi mở về mọi việc nên dễ tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc. Bạn không còn phụ thuộc vào lối mòn trước đó mà sẵn sàng mở lối đi riêng, gặt hái thành công và giúp đỡ mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Nếu tham gia bầu cử, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn có cơ hội chạm tay vào vị trí mà mình đã cố gắng phấn đấu để vươn tới từ trước đến nay.

Vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và cửa phòng. Do đó, không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa độc lỗ, đóng đinh những đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh kiên định với hướng đi của mình thì mọi chuyện sẽ tiến triển suôn sẻ, thậm chí còn khiến cho lãnh đạo phải ngạc nhiên. Những người tập trung vào sự nghiệp của mình sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Người làm công ăn lương dễ được thưởng nóng, trong khi đó người làm kinh doanh thu được lời lãi từ những đơn hàng tấp nập.

Tuy nhiên bên cạnh con giáp này vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại. Vì thế, bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ và tiến về phía trước, bản mệnh còn cần phải có lòng đề phòng mọi người, đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng. Vận trình tình cảm khởi sắc rực rỡ vào những ngày cuối tuần. Con giáp này và nửa kia luôn yêu thương và tôn trọng nhau nên khó khăn nào cũng sẽ tìm được cách để tháo gỡ. Thậm chí, mỗi một khó khăn qua đi, hai người lại càng thêm hiểu về nhau hơn.

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Tuổi Tuất

Tương Hại giáng họa, người tuổi Tuất làm công việc gì cũng dở dang. Có lẽ bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau, không nên cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng khăng khăng làm theo dự định ban đầu của mình. Người đang giữ tiền trong tay cũng cần hết sức thận trọng, chớ nên tin người kẻo tiền mất tất mang. Chẳng có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu bạn muốn làm giàu thì hãy bỏ công sức của mình ra.



Thổ sinh Kim, có thể thấy rằng tình yêu có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Vì thế, dù có đang khó chịu thế nào đi nữa, bạn cũng luôn lắng nghe nửa kia để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm