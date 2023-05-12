Trời sinh 3 con giáp HIỀN LƯƠNG sinh phú quý, bề ngoài bình thường bên trong nhiều tiền, cuối tháng 3 âm lịch gặp nhiều may mắn và phát tài ai nấy đều ngưỡng mộ

Tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do Tương Phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn. Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngũ hành sinh xuất cũng phần nào tác động lên chuyện tình cảm vốn đã đầy rẫy rối ren của con giáp này. Mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa.

Tử vi của 12 con giáp dự báo, tuổi Thìn làm việc ổn định và có thể thu được thành tích cao. Nếu đang làm công việc hành chính, bản mệnh có cơ hội được đi công tác, hội thảo, trau dồi chuyên môn, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích. Tài lộc trong ngày không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cho bản mệnh cuộc sống đủ ăn đủ tiêu. Nếu con giáp này muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại.

Người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ một mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cả hai có sẵn sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Nếu bản mệnh cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ diễn ra tương đối vất vả. Tử vi dự báo con giáp này sắp phải đối mặt với khá nhiều vấn đề rối rắm xảy đến bất ngờ trong công việc. Điều quan trọng lúc này là phải bản lĩnh, vững vàng để tìm cách xử lý sao cho hiệu quả nhất. Công việc dễ gặp vấn đề nan giải nhưng nhờ sự nhanh trí, nhạy bén mà bản mệnh nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trong ngày.

Vận trình tình cảm chưa được hài hoà. Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng cần để ý tới cảm nhận của người kia. Hoặc là, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần bàn bạc với nửa kia, tránh những hiểu lầm không đáng. Vận trình tài lộc không tệ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm