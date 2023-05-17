HỢP VÍA THẦN TÀI: 3 con giáp GIÀU ĐIÊN ĐẢO, không sân si lộc tự đổ về ầm ầm, chuẩn bị tinh thần đón tình yêu ùa về trong ngày mai 18/5

Tuổi Tý có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những người làm cấp cao. Trong ngày hoặc thời gian tới dễ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. Vận trình tài chính ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, nợ nần hứa hẹn xuất hiện vào hôm nay hoặc ngày mai.

Trên phương diện tình cảm không có chuyện lớn xảy ra. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp lại.

Tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. May mắn có Tam Hội cục chỉ đường dẫn lối nên Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn.

Cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của Dần lâm Kiếp Tài nên hãy cẩn thận coi chừng làm mất tài liệu quan trọng hoặc làm ảnh hưởng đến khách hàng. Ngày này làm gì cũng phải chậm rãi một chút để bản thân không dính phải tai họa từ trên trời rơi xuống khiến bạn khó xử. Đường tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu tăng trưởng nhờ Lục Hợp nâng đỡ. Tính cách trầm tư và chín chắn của bạn luôn hướng đến lối sống giản dị, không hoang phí, sĩ diện. Nhờ thế mà bạn luôn được quý nhân đem đến cơ hội kiếm tiền bất ngờ mà người khác không có.

Vận may trong tình cảm khá tốt nhờ Thủy sinh Mộc. Bạn nào đang tính đến chuyện sinh nở thì sẽ được như ý, được tổ tiên phù hộ. Ngày này có lợi cho những bạn muốn tỏ tình hoặc làm quen bạn bè mới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm