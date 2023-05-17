Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 16:05

3 con giáp này có bước đột phá, tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp. Bằng trí tuệ và sức lao động, họ có thể giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng. Có vẻ như con giáp này đã chán ngấy công việc hiện tại nhưng không có cách nào để giải thoát, mệt mỏi vật vờ đi làm qua ngày. Vận tài cũng không được suôn sẻ. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bản mệnh cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Khi ngã quỵ thì đã không kiếm được lại tiêu nhiều, tuổi Tỵ nên cẩn thận.

Con giáp này còn dễ xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại. Tuổi Tỵ đã bận rộn cả tuần rồi thì nay nên nghỉ ngơi, ăn uống để giảm căng thẳng. Bởi khi mệt mỏi thì nói chuyện với ai cũng dễ nổi cáu, xung đột.

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ lộc lá vây quanh nhờ Thực Thần nâng đỡ. Những bạn làm kinh doanh buôn bán thực phẩm, đồ áo đắt khách hơn thường ngày. May mắn hơn thì tìm được mối làm ăn mới, nhập hàng rẻ hơn trước. Đầu óc dạo này cũng căng thẳng vì tiền bạc, Ngọ cho người ta nợ tiền nhưng khi đòi lại thì khó như hái sao trên trời. Việc gì cũng cần đến tiền nhưng làm ăn khó khăn, xoay xở cực vất vả.

Tử vi cho biết cục diện Thủy khắc Hỏa cho biết vận tình cảm của Ngọ đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Thời gian gần đây cũng thấy khó chịu với bạn bè vì có vài người chơi không đẹp.

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng tầm cho tuổi Mùi trong công việc, giúp bạn dễ dàng đạt được thành tựu lớn lao. So với mọi người, bạn khá ít nói nhưng lại làm được việc nên cấp trên cực quý bạn. Nay Mùi còn thẳng thắn đàm phán được hợp đồng có lợi, kéo khách về phía mình. Tiền tài cũng không kém phần khi có Thiên Tài trợ giúp. Tuổi này dễ trúng thưởng hoặc trúng mối làm ăn lớn, thời gian tới tiền vào túi ào ào. Sự vất vả của bạn trong thời gian qua được đền đáp, trời không bao giờ phụ lòng người có tâm tốt.

 

Tình duyên kém sắc vì Thổ Thủy tương khắc. Có lẽ vì là con giáp không giỏi ăn nói, hơi khô khan nên không biết thể hiện tình cảm với người thân, dù trong thâm tâm bạn rất thương họ. Đôi khi Mùi lỡ miệng nói ra những câu khó nghe, đến cả người ngoài nhìn vào cũng ngại giùm bạn.

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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