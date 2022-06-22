Bước sang ngày 22/6: Vận tình lên hương, đại cát, đại lợi, tiền vào túi nhiều vô kể, may mắn gọi tên 3 con giáp

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Mão gặt hái được nhiều thành tựu đáng mơ ước do sự kiên trì và nhẫn nại khi làm việc. Nếu không có điều này dù có may mắn đến đâu thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.

Vận trình tình cảm đẹp đẽ. Trong đời sống vợ chồng, người tuổi này và đối phương nhờ nỗ lực vun vén, hâm nóng tình cảm kịp thời mà cả hai cần thêm thấu hiểu, trân trọng nhau.

Mặt tài lộc khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Nguồn lợi nhuận từ công việc đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh yên tâm chi trả nhiều vấn đề, nhu cầu trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 22/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp được Chính Ấn hỗ trợ. Nhờ đó, bạn có thể gặt hái được những thành quả đáng kể trên con đường công danh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn.

Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Dù có xa cách nhưng bạn và nửa kia cuối cùng vẫn trở lại bên nhau. Người độc thân cần cởi mở hơn mới có thể tìm thấy mốt duyên tốt cho mình.

Tuổi Tuất

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong 22/6 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Nhờ có tài ăn nói và thuyết phục, công việc kinh doanh của bạn rất tốt và đạt hiệu quả cao về mặt lợi nhuận. Hãy cứ tiếp tục theo đúng kế hoạch là có thể gặt hái được nhiều thành tựu như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

Vận trình tình cảm yêu thương nồng nàn. Dù cho là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo