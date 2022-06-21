Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), trúng lá số tử vi ĐỎ nhất năm, top 3 con giáp ‘vươn mình sau những khó khăn để trỗi dậy’, công danh bổng lộc cao ngất trời

Tuy năm nay Thìn còn chịu một số ảnh hưởng từ Tam tai nhưng vận may của con giáp này sẽ tiến xa hơn. Con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn thuận lợi.

Người tuổi Thìn vốn thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Ở họ có những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng. Bản thân Thìn luôn muốn tìm ra những hạn chế của bản thân và cải thiện nó. Vì vậy họ có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

Sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán của Thìn càng về cuối năm càng thuận. Với người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), Thìn nên tận dụng để phấn đấu không ngừng, ắt cuối năm sẽ gặt quả ngọt.

Tuổi Thìn càng về cuối năm càng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6) cuộc sống tuổi Sửu có nhiều bước chuyển biến bất ngờ. Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), tuổi Sửu dù có khó khăn cách mấy cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, họ vẫn phải gặp đối mặt với sóng gió, có người còn khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất. Từ những tháng cuối năm, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, ngày trước vất vả thế nào thì bây giờ sẽ được đền đáp xứng đáng. Đối với những người bỏ công dốc sức xây dựng sự nghiệp thì sắp tới sẽ gặt hái được quả ngọt đáng mong chờ. Cuối năm 2022 đầu năm 2023, có những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội giàu có và đổi đời.

Tuổi Sửu có những bước chuyển biến bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường hoạt bát và năng động. Con giáp này thường không che giấu cảm xúc và cá tính riêng của mình. Họ có thế giới nội tâm khá phong phú và đa dạng nên thường nảy ra nhiều ý tưởng mới lạ trong sự nghiệp. Nhờ đó Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Khi ở giai đoạn đầu của sự nghiệp Mão cũng chịu nhiều áp lực và giải quyết đủ mọi khó khăn. Tuy nhiên đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6) trong năm Nhâm Dần, Mão được kết bạn với nhiều người. Họ chính là quý nhân đem lại may mắn cho con giáp này.

Tuổi Mão ngày càng ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

Mão tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp cũng thăng tiến hơn. Nhờ Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với năm cũ. Tuy nhiên trong hợp tác làm ăn Mão nên cẩn thận nhìn nhận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.