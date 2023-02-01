Bước sang 5 ngày tới (29/12/2023 - 2/1/2024): Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 13:47

Trong 5 ngày tới, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây may mắn ngút trời này sẽ quơ tay là có tiền, thần Tài hộ mệnh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng sớm khẳng định vị thế của mình chốn thương trường. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng Dần càng lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn.

Sách tử vi năm có nói, trong 5 ngày tới, người đứng đầu top con giáp may mắn này không thể quên kể tên tuổi Dần. Họ sẽ một bước đổi đời, được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân. Con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Bước sang 5 ngày tới (29/12/2023 - 2/1/2024): Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, họ thường công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Sự nghiệp không chỉ vẻ vang khởi sắc mà còn kiếm được nhiều tiền, không ít người giàu có và quyền lực khi tuổi đời còn trẻ.

Tử vi học có nói, vào 5 ngày tới, cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước lên tầm cao mới. Ai giàu sẽ càng giàu hơn, ai khó khăn thì sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may được cải thiện giúp mọi thứ thuận lợi, suôn sẻ. Quý nhân sẽ tạo điều kiện giúp tuổi Thìn có cơ hội làm giàu.

Bước sang 5 ngày tới (29/12/2023 - 2/1/2024): Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 5 ngày tới, tuổi Hợi phát triển mọi thứ, cuộc sống có chuyển biến tích cực. Công việc suôn sẻ, bản mệnh còn gặp được quý nhân phương xa giúp đỡ, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn còn tồn đọng.

Tài lộc của tuổi Hợi khởi sắc khá rõ, tiền bạc dồi dào. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt để đầu tư, khả năng sinh lời sẽ rất lớn. Chuyện tình cảm trong thời gian này cũng có nhiều cơ hội phát triển. Người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu.

Bước sang 5 ngày tới (29/12/2023 - 2/1/2024): Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt

Dưới đây là những con giáp may mắn mở túi hứng tiền, lộc từ trên trời rơi xuống đổ đầy nhà, sở hữu báu vật khủng nhất mở đầu thời kỳ phát tài trong 4 ngày cuối tuần.

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