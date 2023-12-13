Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 11:32

Dưới đây là những con giáp may mắn mở túi hứng tiền, lộc từ trên trời rơi xuống đổ đầy nhà, sở hữu báu vật khủng nhất mở đầu thời kỳ phát tài trong 4 ngày cuối tuần.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân mở túi hứng tiền, lúc nào ví cũng đầy không bao giờ thiếu hụt. Trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Thân vớt được kho báu cực khủng. Hãy chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn thời kỳ phát tài phát lộc.

Được quý nhân nâng đỡ nên vận tài chính của bạn tăng lên chạm đỉnh. Bạn có thể được cấp trên cân nhắc cho lên vị trí cao như mình mong muốn. Những người tuổi Thân không còn gặp những chuyện buồn phiền, có thể đánh bay tiểu nhân hãm hại. Bạn thoải mái phát huy thế mạnh của mình nên nguồn thu nhập cứ đổ về đều đặn. Được cấp trên yêu mến nên bạn sẽ phụ trách nhiều công việc quan trọng.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, cấp trên đồng nghiệp yêu mến. Bạn có tài ăn nói duyên dáng nên đi đến đâu cũng nhận được nhiều lời khen, nhiệt tình tiếp đón. Tử vi dự đoán, sang 4 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, lương thưởng tăng lên đều đặn.

Người kinh doanh buôn bán kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, tha hồ thể hiện tài năng buôn bán một vốn bốn lời của mình. Về phương diện tình cảm, Mùi độc thân nên mở lòng nhiều hơn. Bạn tìm được ý trung nhân, mối quan hệ lâu dài và ngày càng yêu thương nhau hơn. Có thể tính đến chuyện trăm năm.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, có khả năng tự lập nên có thể giải quyết được hết những vấn đề được giao. Bạn lội ngược dòng, cá chép hóa rồng nên thay vận đổi đời trong nháy mắt. Trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Mão có thể để dành khoản tiền khủng nhất, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Được quý nhân nâng đỡ nên bạn làm gì cũng sẽ thuận lợi. Hãy bình tĩnh, vững vàng trong thời điểm này để gặt hái được nhiều thành tựu như ý mong muốn. Nói chung bạn có Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc, cứ hết rồi lại đầy.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tuần này (29/11 - 1/12), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Giữa tuần này (29/11 - 1/12), 3 con giáp độc chiếm tài lộc, vạn sự khởi phát, hốt tiền hốt bạc, ôm trúng rương vàng

Trong 3 ngày giữa tuần là thời điểm vạn sự cát tường, trăm sự thuận lợi, tỉ sự may mắn của những con giáp sau đây.

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