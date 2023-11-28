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Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, kiên cường nên họ luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống. Trước những rủi ro mà cuộc sống tạo ra, họ tìm cách giải quyết chứ không hề có ý định đầu hàng. Mặt khác, những người tuổi Dần cũng là những người sống chân thành, thiện lương, luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó nên được trời thương che chở.

Dự đoán đúng 12h trưa mai (29/11/2023), tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình thăng hoa rực rỡ. Theo đà đang may mắn này, Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh.