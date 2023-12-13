Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 10:32

Chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 con giáp này sẽ may mắn chạm đỉnh, được quý nhân, thần tài hỗ trợ hết mình.

Tuổi Tý

Tử vi có nói, chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12, người tuổi Tý vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Tý còn có quý nhân phù trợ giúp sự nghiệp phát triển, kéo theo tài vận dồi dào không ngừng.

Bên cạnh đó, vì vốn là người chịu thương chịu khó, luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức của mình nên con giáp tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai. Từ thời gian này, tuổi Tý có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, xui thuận trong tài vận từ ngày 14/12 đến 24/12. Con giáp luôn chủ động trong mọi tình huống, luôn biết nắm bắt cơ hội để gặt hái được nhiều thành công. Từ giai đoạn này trở đi, Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố.

Công việc trở nên thuận lợi khiến tinh thần của Dần cũng phấn chấn hơn. Con giáp này có cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Nhìn chung đây là thời gian rất đáng mong chờ với bản mệnh. Không những thế, túi tài luôn được bảo vệ nguyên vẹn không sứt mẻ, dự kiến cuộc sống của Dần phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, người tuổi Mùi có vận trình đại cát, phát triển thành công khi bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12. Mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là giai đoạn thu nhập không ngừng tăng lên. Con giáp may mắn này có cơ hội phát tài, cuộc sống thăng hoa. Công việc của Mùi cũng có nhiều thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn.

Con giáp được cấp trên công nhận, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Những cố gắng của người tuổi Mùi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cho dù không trở thành đại gia giàu có thì mọi thứ với họ cũng trở nên thuận lợi, suôn sẻ. Thời gian này, Mùi cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự. Dù là công việc, tình duyên hay tài vận thì tất cả đều có chuyển biến khởi sắc. Cơ hội đổi đời sẽ tới với Mùi giúp họ có một cuộc sống như trong mơ.

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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