Bước qua tháng 11 dương lịch, 3 con giáp đón lộc đầy tay, của cải chất thành đống, vượng vận Quý Nhân, tài khoản tăng gấp đôi gấp ba, đếm tiền mỏi tay

Bước qua tháng 11 dương lịch, Lục Hợp mang đến cho tuổi Sửu sự may mắn và quý nhân phù trợ. Sự nghiệp của bạn đang phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả công việc, đặc biệt trong các dự án hợp tác, được cải thiện đáng kể.

Tài vận của bạn có chút khởi sắc nhờ chi tiêu giảm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những khoản chi lớn có thể phát sinh như mua sắm đồ đạc. Nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, bạn có thể rơi vào tình trạng chi nhiều hơn thu. Lời khuyên là hãy tiêu dùng hợp lý và ưu tiên các nhu cầu thiết yếu.

Bạn có thể quá bận rộn với công việc mà quên đi việc chăm sóc người yêu. Hãy cân bằng lại thời gian, dành sự quan tâm cần thiết cho nửa kia. Nếu còn độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người khác giới thú vị. Để mối quan hệ này tiến xa hơn, hãy chủ động và tránh chờ đợi một cách thụ động.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tháng 11 dương lịch, người tuổi Mão được Thiên Ấn giúp phát huy được tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức cao được giao bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ và vững chắc, thu được nhiều kinh nghiệm cũng như thành tựu.

Đường tài vận của bạn cũng đang khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ công việc. Với hiệu suất tốt như hiện nay thì thu nhập như vậy là tương xứng và bạn hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu biết kết hợp các công việc và tiềm lực sẵn có của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua tháng 11 dương lịch, Tam Hợp trợ vận cho biết Dậu làm ăn khấm khá và vui vẻ. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngùng xin sự giúp đỡ. Xung quanh có rất nhiều người luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi bạn cần. Người buôn bán có tâm thì sớm muộn cũng được khách hàng kéo đến ủng hộ, không sợ tiểu nhân chơi xấu.

Tài lộc nở rộ nhờ Thiên Tài soi sáng. Tình hình tài chính ở thời điểm này đang đi vào ổn định, nhiều người may mắn hơn sẽ trả được khoản nợ lớn. Những người đang kế nghiệp của gia đình hoặc muốn thử vận may ở nghề tay trái cứ mạnh dạn tiến hành, đây chính là cơ hội kiếm tiền cho bạn.

