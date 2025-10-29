3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn.
- Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi
- 3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ
Tuổi Thìn
Qúy nhân giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người. Bạn hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.
Con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Tuổi Thân
Vận may của người tuổi Thân sẽ gia tăng đáng kể trong thời điểm tới. Bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần lạc quan thấm đẫm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bản mệnh sẽ cảm thấy hào hứng với công việc và sẵn sàng bắt tay làm mọi thứ. Bạn cũng có cơ hội dẫn đầu trong các cuộc đua.
Về chuyện tình cảm, con giáp này nên chủ động thiết lập mức độ thân thiết trong mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc. Nếu bạn đã tìm được ai đó đủ tin tưởng để đồng hành, hãy giữ khoảng cách nhất định và cho nhau một khoảng trời riêng.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi sẽ là con giáp có thể thăng quan phát tài. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.
Bên cạnh đó, con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.