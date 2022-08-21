Bước qua ngày hôm nay 21/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, vận trình nở hoa, tài lộc tươi sáng, may mắn gõ cửa, xui rủi tự giác tránh xa, bản mệnh ngập tràn niềm vui, đường tình nhiều tiến triển

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 16:41

Bước qua ngày hôm nay 21/8, 3 con giáp này được dự đoán sẽ ăn nên làm ra, mua may bán đắt nếu làm kinh doanh, thu nhập khấm khá, vận trình lên hương.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra hanh thông. Chính Quan xuất hiện giúp cho người tuổi này có cơ hội chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Bản mệnh hãy cứ tiếp tục cố gắng để đạt được những điều mà mình mong muốn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Nguồn thu nhập dư dả, dồi dào giúp cho con giáp này có được cuộc sống ổn định, thoải mái hơn trước đây. 

May mắn hơn là bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

Bước qua ngày hôm nay 21/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, vận trình nở hoa, tài lộc tươi sáng, may mắn gõ cửa, xui rủi tự giác tránh xa, bản mệnh ngập tràn niềm vui, đường tình nhiều tiến triển - Ảnh 1
May mắn hơn là bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Thân thông minh và khiêm tốn dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định giá trị bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Chuyện tiền bạc không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này nhờ có nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính lẫn nghề tay trái. 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Bước qua ngày hôm nay 21/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, vận trình nở hoa, tài lộc tươi sáng, may mắn gõ cửa, xui rủi tự giác tránh xa, bản mệnh ngập tràn niềm vui, đường tình nhiều tiến triển - Ảnh 2
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, đưa bản thân vượt qua tình trạng khó khăn.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Những cặp vợ chồng mới cưới có thêm thời gian để hẹn hò và hâm nóng cảm xúc. Người độc thân dần quên đi những chuyện buồn trong quá khứ để bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Bước qua ngày hôm nay 21/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, vận trình nở hoa, tài lộc tươi sáng, may mắn gõ cửa, xui rủi tự giác tránh xa, bản mệnh ngập tràn niềm vui, đường tình nhiều tiến triển - Ảnh 3
Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 21/8: Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm gì cũng trắc trở đủ đường, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi việc

Cuối ngày hôm nay 21/8: Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm gì cũng trắc trở đủ đường, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi việc

Cuối ngày hôm nay 21/8, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp ày vận trình kém hanh thông, làm gì cũng khó khăn, bản mệnh nên tỉnh táo, minh mẫn.

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