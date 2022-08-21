Cuối ngày hôm nay 21/8: Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, làm gì cũng trắc trở đủ đường, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi việc

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra còn chút trở ngại. Tác động của Thiên Quan khiến niềm vui chưa trọn vẹn bởi uy tín, danh dự bị phá hỏng. Các kế hoạch không được suôn sẻ như trước do điềm báo có kẻ tiểu nhân rình rập, phá hoại.

Ngày Sửu Mùi Tương Xung, đường tình duyên của người tuổi Tuất khá bấp bênh. Đôi lứa yêu nhau nhưng cũng dằn vặt nhau không ít. Nhiều vấn đề xảy ra khi mà người ấy không chịu hiểu những lời giải thích của bạn, dần dà chính bạn cũng không có ý định tìm cách giải quyết.

Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này vì tiêu pha hoang phí mà có thể rơi vào tình trạng thiếu túng bất cứ lúc nào.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra còn chút trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra chưa thật trôi chảy. Tỷ Kiên xuất hiện cảnh báo người tuổi này cần phải mềm mỏng, linh hoạt hơn nếu không muốn gặp trở ngại. Lời nói hay hành động thiếu suy nghĩ đều có thể dẫn tới những sai lầm nghiêm trọng.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Người tuổi này nên học cách lắng nghe những góp ý để tránh mắc sai lầm liên quan tới phương diện này.

Ngũ hành xung khắc khiến cho người tuổi Hợi có nhiều nỗi buồn về tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, lại thêm sự thúc giục từ gia đình và họ hàng khiến bạn áp lực và lo nghĩ rất nhiều. Có cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.

Ngũ hành xung khắc khiến cho người tuổi Hợi có nhiều nỗi buồn về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thiếu sự tập trung. Khi không phân bổ tốt thời gian cho công việc và các mối quan hệ xã giao thì hiệu quả công việc giảm sút cũng là chuyện thường tình. Thiên Ấn xuất hiện mang theo những cơ hội tốt để con giáp này chứng minh thực lực của mình.

Vận trình tài lộc kém sắc. Người tuổi này có thể học cách vun vén chi tiêu để bớt những khoản chi không cần thiết.

Người tuổi Thân có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất ổn. Có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều.

Người tuổi Thân có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo