Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 09:49

Đúng 12h02p hôm nay 21/8, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thuận lợi trăm bề, tiền - tình viên mãn, vạn sự suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Tam Hợp cục che chở nên vận trình thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên nhé.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nhờ có sự soi đường dẫn lối của quý nhân mà con giáp này mau chóng tìm được cơ hội cải thiện tài chính.

Thổ sinh Kim, người tuổi này nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với mọi người quá nhé.

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc - Ảnh 1
Thổ sinh Kim, người tuổi này nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Điềm báo tử vi cho thấy, nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tị trong hôm nay được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Chính Tài nâng đỡ giúp con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng.

Vận trình tình cảm thấu hiểu lẫn nhau. Tam Hợp quý nhân giúp sức cho biết đây là thời điểm thích hợp để con giáp này và nửa kia tháo gỡ mâu thuẫn từ trước. Khi biết đặt mình vào vị trí của người kia thì bao nhiêu hiểu lầm cũng tan biến.

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc - Ảnh 2
Vận trình tình cảm thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Nhờ có những sáng kiến của con giáp này mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ.

Vận trình tài lộc vượng phát. Bản mệnh đã không cần phải lo lắng hay chịu nhiều áp lực vì vấn đề tiền nong như khoảng thời gian trước.

Vận trình tình cảm đang được se duyên. Tam Hợp quý nhân giúp đỡ mang lại cho người độc thân mối duyên lành như ý. Suy nghĩ độc đáo, cá tính mạnh mẽ đã giúp bạn có được sức hút mãnh liệt không phải ai cũng có.

Đúng 12h02p hôm nay 21/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này vận trình hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi trăm bề, tiền tài về tay, đào hoa vượng sắc - Ảnh 3
Người tuổi Tuất được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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