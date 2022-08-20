Đúng 18h08p hôm nay 20/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, khách hàng nườm nượp, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 14:25

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này hưởng trọn phước lành trời ban, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, thu nhập tăng tiến, vận trình hanh thông.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Sửu trong hôm nay được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người.

Đúng 18h08p hôm nay 20/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, khách hàng nườm nượp, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng đúng đắn. Sự thông minh và sáng suốt giúp con giáp này có thể đưa ra được những ý tưởng được đánh giá cao trong quá trình làm việc. Ngoài ra, sự chủ động và cầu tiến còn mang về cho bản mệnh sự tín nhiệm của cấp trên.

Vận trình tài lộc được nâng cao. Người tuổi này có thể dễ dàng cải thiện được túi tiền của mình nhờ sự tinh ý, sắc bén.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Đúng 18h08p hôm nay 20/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, khách hàng nườm nượp, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Mão đang có những điềm báo rõ ràng về tăng tiến trong vận trình công danh sự nghiệp. Con giáp này tự tin vào năng lực của bản thân mình, cũng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Dường như không có khó khăn nào cản trở bản mệnh.

Bất cứ việc gì cũng cần phải có niềm tin và sự quyết tâm thì dù con đường phía trước có chông gai tới đâu, chúng ta cũng đều có thể vượt qua. Hơn thế nữa, nếu con giáp này có một người đồng hành đáng tin cậy, một người mà nguyện chung bước trên suốt chặng đường đời thì có lẽ những khó khăn đó chỉ là thử thách để tình yêu ngày càng thêm thăng hoa mà thôi.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Mão nên mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ, có như vậy bạn mới nhanh chóng tìm thấy mảnh ghép còn lại của đời mình.

Đúng 18h08p hôm nay 20/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, khách hàng nườm nượp, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Về tình cảm, người độc thân tuổi Mão nên mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 20/8: TOP 3 con giáp vận trình tỏa sáng, cơ hội trong tầm tay, biết nắm bắt sẽ lên 'như diều gặp gió', phú quý đủ đầy, tình duyên có điều bất ngờ

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Cuối ngày hôm nay, 20/8, 3 con giáp vận trình tỏa sáng, may mắn hanh thông, cơ hội tới tay, tiền tài về như thác đổ, đào hoa nhiều biến chuyển.

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