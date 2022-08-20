Đúng khuya nay 20/8, 3 con giáp này THẦN TÀI gõ cửa nhà, hỷ sự rơi trước ngõ, vàng bạc về như thác đổ, bản mệnh đếm tiền không xuể, chỉ sợ tiêu xài không hết

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra may mắn hơn hẳn. Người tuổi Tỵ nhìn rõ được cơ hội trong thách thức và sẵn sàng đối diện với tất thảy. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những ai đang muốn thay đổi công việc hay chuyển công tác.

May mắn hơn khi bản mệnh có Kim sinh Thủy, bản mệnh luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, nếu gặp phải bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết.

Vận trình tài lộc được cải thiện. Quý nhân xuất hiện đem tới cơ hội cải thiện thu nhập khá tốt cho những người này.

May mắn hơn khi bản mệnh có Kim sinh Thủy, bản mệnh luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 20/8/2022 hôm nay, tuổi Dần đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp con giáp này dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ dần dần thăng tiến.

Vận trình tài lộc rực sáng. Công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Vận trình tình cảm tìm được chỗ dựa. Đào hoa nở rộ mang đến cho những người này cảm giác vui vẻ, yên bình khi trở về nhà. Mỗi khi yếu lòng, bản mệnh nhanh chóng vượt qua nhờ sự động viên của đối phương.

Vận trình tình cảm tìm được chỗ dựa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn và giới thiệu cho những cơ hội phát triển phù hợp.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp trong tương lai và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng một cách nhanh chóng. Hãy chú ý tiếp thu những điều hay từ đối phương nhé

Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Bản mệnh và người thương đang trải qua những phút giây vô cùng lãng mạn, vui vẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được một nửa yêu thương nhờ sự giới thiệu của bạn bè.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo