Đúng giờ Tý hôm nay 20/8: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, thu nhập 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 11:08

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này sự nghiệp tằng tằng đi lên, thu nhập khả quan, tài khoản nhảy số ầm ầm, chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Các kế hoạch bắt đầu bước vào guồng ổn định nên người tuổi Mẹo có thể quan sát và làm việc từ xa. Tuy nhiên, sự lơ là hay mất cảnh giác mỗi phút cũng có thể khiến những người này trả giá đắt.

Kim sinh Thủy, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có và dành cho người ấy những cử chỉ yêu thương rõ ràng hơn.

Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Trong tình hình hiện tại không thể ra ngoài, bạn vẫn có thể tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Đúng giờ Tý hôm nay 20/8: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, thu nhập 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Kim sinh Thủy, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 20/8/2022 hôm nay, việc làm ăn của tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là người kinh doanh. Con giáp này có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng rồi sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Bên cạnh thu nhập ổn định, con giáp này còn kiếm thêm được chút đỉnh từ việc kinh doanh nhỏ lẻ.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai. 

Đúng giờ Tý hôm nay 20/8: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, thu nhập 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Với cách làm việc chăm chỉ, lại say mê học hỏi, con giáp này hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh. Tuy vậy, bản mệnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước sự quấy phá của các thế lục xung quanh.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Tiền tiêu thoải mái giúp con giáp này đỡ được nỗi lo tài chính như trước.

Bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đúng giờ Tý hôm nay 20/8: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, thu nhập 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p trưa nay 20/8, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, xoay chuyển càn không, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, may mắn không ai sánh bằng

Đúng 12h02p trưa nay 20/8, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, xoay chuyển càn không, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, may mắn không ai sánh bằng

Đúng 12h02p trưa nay 20/8, TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xoay chuyển càn khôn, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 16 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 40 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 21 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc