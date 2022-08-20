Đúng giờ Tý hôm nay 20/8: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, thu nhập 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, chẳng lo cơm áo gạo tiền

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Các kế hoạch bắt đầu bước vào guồng ổn định nên người tuổi Mẹo có thể quan sát và làm việc từ xa. Tuy nhiên, sự lơ là hay mất cảnh giác mỗi phút cũng có thể khiến những người này trả giá đắt.

Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Trong tình hình hiện tại không thể ra ngoài, bạn vẫn có thể tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Kim sinh Thủy, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có và dành cho người ấy những cử chỉ yêu thương rõ ràng hơn.

Kim sinh Thủy, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 20/8/2022 hôm nay, việc làm ăn của tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là người kinh doanh. Con giáp này có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng rồi sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Bên cạnh thu nhập ổn định, con giáp này còn kiếm thêm được chút đỉnh từ việc kinh doanh nhỏ lẻ.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng. Với cách làm việc chăm chỉ, lại say mê học hỏi, con giáp này hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh. Tuy vậy, bản mệnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước sự quấy phá của các thế lục xung quanh.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Tiền tiêu thoải mái giúp con giáp này đỡ được nỗi lo tài chính như trước.

Bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo