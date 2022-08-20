Cuối ngày hôm nay 20/8: Vận trình 3 con giáp này không như ý muốn, bản mệnh gặp rắc rối, xui rủi bủa vây, công danh lao dốc

Theo tử vi , cục diện Tương Hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Mão, khiến bạn rất dễ gây mất lòng người khác bởi bản tính kiêu ngạo và chủ quan. Bạn có biết thái độ ấy sẽ khiến bạn không thể nhận ra khuyết điểm của mình để tiến bộ được?

Vận trình tình cảm khó mà hòa hợp. Đào hoa xấu khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này và nửa kia thêm tệ. Quá khứ đã qua thì hãy để nó ngủ yên, nhắc đi nhắc lại chỉ càng khiến người trong cuộc thêm khó chịu.

Bên cạnh đó, nếu muốn nhận xét hay phê bình ai, người làm lãnh đạo nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt, gây tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Đào hoa xấu khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này và nửa kia thêm tệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 20/8/2022 của 12 con giáp, Thương Quan báo hiệu nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra trong sự nghiệp của người tuổi Tý. Bạn có thể gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay và hôm nay, kẻ đó có thể xuất hiện để ngáng đường phát triển của bạn.

Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết. Nếu bạn luôn làm tốt việc của mình từ trước đến nay thì chẳng ai có thể tìm ra cớ để hạ bệ bạn. Hãy để sự thật chứng minh ai là người đúng, ai là người sai.

Vận trình tình cảm còn chút mâu thuẫn. Tử vi ngày mới cho rằng con giáp này và nửa kia cần đến một cuộc nói chuyện rõ ràng để giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng nhau. Khi không có sự thấu hiểu, lại thiếu đi chia sẻ thì việc đổ vỡ chỉ là sớm muộn.

Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn. Sự chủ quan, bất cẩn có thể sẽ gây ra những tai họa khó lường hơn bao giờ hết. Ngoài ra, sự căng thẳng và áp lực dồn nén có thể làm giảm hiệu suất làm việc của những người này.

Vận trình tài lộc hao hụt. Tác động của tiểu nhân cảnh báo con giáp này về họa hao tài phía trước.

Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh chớ nên làm việc quá sức, đồng thời hãy chăm chỉ vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo