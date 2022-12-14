Bước qua ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, rủi hóa điềm lành, điềm hung hóa cát, vận trình khởi sắc, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 19:40

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay 14/12, 3 con giáp này xui đuổi vận đen, vận xui hóa điềm lành, điềm hung hóa cát, cuộc đời bản mệnh bước sang trang mới.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ có thể nhanh chóng chạm tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước trong ngày mai. Đây chắc hẳn là phần thưởng bất ngờ cho bạn vì đã cố gắng suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi.

Người tuổi Tỵ có quý nhân che chở nên thứ 5 này gặp nhiều chuyện may mắn Cát Tường Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm. Nhờ đó mà người tuổi Tý sẽ có nguồn tài chính ổn định ngày mai. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ.

Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu.

Bước qua ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, rủi hóa điềm lành, điềm hung hóa cát, vận trình khởi sắc, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ có quý nhân che chở nên thứ 5 này gặp nhiều chuyện may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn tương trợ, thứ 5 này chính là thời điểm để người tuổi Dậu vươn lên khẳng định giá trị bản thân mình. Bạn hãy xung phong nhận thêm những nhiệm vụ khó, bởi đó chính là bước đà giúp bạn thăng tiến trong tương lai.

Tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi chính là yếu tố khiến người làm lãnh đạo hết sức tin tưởng bạn. Bạn nên tin tưởng và phát biểu những ý kiến xây dựng, bởi nhờ quan điểm của bạn, tập thể có thể tìm ra hướng đi mới khắc phục khó khăn.

Bạn lạc quan, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tự lập và sự quyến rũ mang đến cho bạn sự tự tin tuyệt vời. Nếu bạn phải chịu sự từ chối bởi một cuộc hẹn hò tiềm năng, điều này cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn.

Bước qua ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, rủi hóa điềm lành, điềm hung hóa cát, vận trình khởi sắc, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Chính Ấn tương trợ, thứ 5 này chính là thời điểm để người tuổi Dậu vươn lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Bạn nhận biết được ai là người tốt, có thể đem lại ảnh hưởng tích cực cho mình cũng như ai là người xấu, tiếp cận mình chỉ để kiếm lợi.

Bản mệnh cũng không sợ phải đối diện với những nhiệm vụ khó, bởi bạn luôn tràn trề quyết tâm và tinh thần phấn đấu. Đồng thời, bạn cũng biết xung quanh mình luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, định hướng cho bản thân mình.

Chuyện tình cảm ngày mai rất yên ấm, hạnh phúc. Tuổi Hợi biết những gì thật sự quan trọng trong trái tim của bạn. Bạn bắt đầu mỗi ngày với ý định chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu muốn đem ánh sáng chiếu rọi lên người khác, đầu tiên bạn cũng phải biết cách tỏa sáng ánh sáng thuộc về riêng mình.

Bước qua ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này xua đuổi vận đen, rủi hóa điềm lành, điềm hung hóa cát, vận trình khởi sắc, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng những mối quan hệ xã giao thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc

Cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp này cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc, vận trình lao đao.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp hôm nay con giáp ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 29 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 38 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 39 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 41 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 9 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp