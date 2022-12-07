Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc

12 con giáp tử vi 07/12/2022 10:25

Cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp này cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền của không cánh mà bay, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc, vận trình lao đao.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 5 ngày 8/12/2022, do ảnh hưởng của hung tinh, tâm trạng của tuổi Tý không được tốt. Con giáp này hãy tham gia các hoạt động vận động thể dục, thể thao, nhờ thế tinh thần con giáp này sẽ có thêm nhiều sức mạnh, giúp con giáp này vượt qua mọi thử thách.

Ngoài ra, thời điểm này, bản mệnh được khuyên nên ưu tiên kế hoạch gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch cùng người thân. Những trải nghiệm mới sẽ mang tới cho con giáp này nguồn năng lượng dồi dào hơn.

Mộc khắc Thổ lại cho thấy bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến nỗi quên mất cả việc phải về nhà với gia đình. Hãy sắp xếp lại công việc để có thể cân bằng cuộc sống, đừng bỏ rơi những người thân của mình.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ lại cho thấy bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất có một ngày làm việc không mấy thuận lợi. Kẻ tiểu nhân rình rập chỉ chờ bạn sơ suất là sẽ tìm cách hãm hại ngay, chính vì vậy mà bạn cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, kể cả là những việc bạn đã quen tay.

Trong quá trình trao đổi, tiến hành công việc, dù là lãnh đạo bạn cũng cần chú ý hơn đến cách diễn đạt vấn đề của mình, chớ nói những lời khiến mọi người xung quanh phải cảm thấy khó chịu. Hãy cố gắng duy trì bầu không khí hòa bình nơi công sở.

Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai đang có bệnh nền sẵn, bạn nên nghiêm túc thực hiện việc uống thuốc như yêu cầu để cải thiện tình trạng hiện tại đi nhé. Ai thường xuyên thức khuya thì nên sắp xếp lại cuộc sống để đi ngủ sớm hơn, có như thế mới đủ tăng sức đề kháng cho cơ thể bạn.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc - Ảnh 2
Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất có một ngày làm việc không mấy thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ khiến người tuổi Thìn và nửa kia mâu thuẫn với nhau. Dường như người ấy làm việc gì cũng khiến bạn cảm thấy không vừa ý, và kết quả là bạn dành cho người ấy những lời trách móc nặng nề.

Khi tâm trạng không được tốt, bạn nên tìm ra ngọn nguồn nguyên nhân chứ không nên trút cơn giận của mình vào người khác, đặc biệt là khi đối phương lại còn là người thân thiết nhất với mình. Đừng khiến người thân của mình phải tổn thương.

Thổ vượng khuyên bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ trong mọi việc. Hãy thử cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới thích hợp để hóa giải tình trạng khó khăn đấy.

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (8/12), 3 con giáp cẩn thận ra đường nhìn trước sau kẻo tiền hao của mất, xui rủi quấn lấy, tình duyên kém sắc - Ảnh 3
Thổ vượng khuyên bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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