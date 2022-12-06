Đồng hồ điểm 12h trưa mai (7/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Thứ 4 này, vận khí người tuổi Tý có nhiều khởi sắc nhờ có Lục Hợp che chở. Mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn của bản mệnh, bớt đi rất nhiều lo toan vất vả và trăn trở suy nghĩ trước đó. Nhờ thế, bạn càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa, tạo ra càng nhiều giá trị lớn lao cho tập thể.

Với các cặp đôi thì những rạn nứt giữa hai người từ trước đó sẽ nhanh chóng được hàn gắn trở lại. Mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khăng khít hơn gấp nhiều lần, bởi con giáp này biết trân trọng những gì mình suýt mất đi.

Thêm cả Thiên Tài trợ mệnh, thu nhập của bạn cũng tăng tiến nhanh chóng. Chẳng những có khoản thu ổn định từ công việc chính, chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình, bản mệnh có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn.

Thứ 4 này, vận khí người tuổi Tý có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay Thứ Tư 07/12/2022, Tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi ngày 07/12/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Mão trong ngày Thứ 4 này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bản mệnh, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý cho mọi chuyện.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày tam hợp phù trợ, tuổi Sửu trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó cần sự trợ giúp.

Tuổi Sửu có thể đón tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này. Cát thần này là điềm báo cho thấy những nguồn thu nhập phụ của bạn sẽ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Bạn có thể nhận được những khoản lương thưởng từ nghề tay trái sau một thời gian dài nỗ lực. Vận may tìm đến, bạn còn có cơ hội trúng số, trúng thưởng nữa đó, hãy nhanh tay nắm bắt.

Tuổi Sửu có thể đón tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo