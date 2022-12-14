Đúng giờ Tý hôm nay (14/12), 3 con giáp này vận trình không gì lo lắng, cát khí tràn lan, tiền tài về như thác đổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy nửa kia

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 11:20

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 14/12, 3 con giáp này vận trình không đáng lo, cát khí tràn lan, tiền tài về như thác đổ, tình duyên vượng sắc muôn phần, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối “dễ thở”. Người tuổi này chỉ cần nỗ lực và giữ vững phong độ hiện tại thì thành công sẽ không còn là vấn đề đáng lo như trước. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe để tiến bộ hơn.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Việc “nhanh tay lẹ mắt” nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền giúp con giáp này nâng cao nguồn thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống hiện tại.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các mối quan hệ xã giao có nhiều chuyển biến tích cực có lợi cho cả hai bên. Cũng may vì tình duyên khá êm đẹp, gia đạo an yên, vợ chồng có được sự thông cảm và thấu hiểu cho công việc của nhau nhiều hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay (14/12), 3 con giáp này vận trình không gì lo lắng, cát khí tràn lan, tiền tài về như thác đổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy nửa kia - Ảnh 1
Việc “nhanh tay lẹ mắt” nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Chính Quan độ mệnh nên Tị vô cùng may mắn trong công việc. Bạn làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ, hãy cứ tự tin làm ăn chân chính đừng sợ. Ngày ngày là ngày tốt cho thi cử, xin việc, tăng lương, thăng chức hoặc nhảy việc.

Tài lộc đi lên rõ rệt nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ nên người kinh doanh, buôn bán có đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, giỏi ăn nói thì sẽ đông khách. Thời gian tới nếu muốn mở cửa hàng, vay vốn làm ăn hãy xem ngày tốt, mạnh dạn tham khảo ý kiến bạn bè, người lớn tuổi giàu kinh nghiệm.

May mắn nhất trong ngày là đường tình cảm. Người đang cô đơn dễ nhận được tình cảm từ một người mà mình không ngờ tới. Người lớn tuổi thì có tin vui từ con cháu ở xa, gia đình yên ổn, vui vẻ, đó cũng là nhờ vào phúc phần của con giáp này.

Đúng giờ Tý hôm nay (14/12), 3 con giáp này vận trình không gì lo lắng, cát khí tràn lan, tiền tài về như thác đổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy nửa kia - Ảnh 2
May mắn nhất trong ngày là đường tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp người tuổi Dậu trong ngày 14/12 diễn ra thuận lợi. Người tuổi này gặp nhiều vận may trên con đường công danh nhờ Tam Hợp chiếu vận. Mặc dù khó tránh khỏi những khó khăn phát sinh ngoài ý muốn nhưng bản mệnh đều có cách xử lý một cách triệt để.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Dù công việc bấp bênh nhưng bạn vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Con giáp này có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp từ thần Tài.

 

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ dưỡng Kim. Dù đang ở đâu thì bạn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Bạn cũng là người lương thiện, hay thương người, thích làm việc thiện để tạo ra hồng phúc cho mình và gia đình.

 

Đúng giờ Tý hôm nay (14/12), 3 con giáp này vận trình không gì lo lắng, cát khí tràn lan, tiền tài về như thác đổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy nửa kia - Ảnh 3
Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ dưỡng Kim - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (14/12): TOP 3 con giáp tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo ấm êm, sung túc vô biên

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (14/12): TOP 3 con giáp tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo ấm êm, sung túc vô biên

Đúng 12h trưa nay 4/12, 3 con giáp này tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo có hỷ sự, tin vui ồ ạt, sung túc vô biên.

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