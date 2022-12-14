Tử vi 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối “dễ thở”. Người tuổi này chỉ cần nỗ lực và giữ vững phong độ hiện tại thì thành công sẽ không còn là vấn đề đáng lo như trước. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe để tiến bộ hơn.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các mối quan hệ xã giao có nhiều chuyển biến tích cực có lợi cho cả hai bên. Cũng may vì tình duyên khá êm đẹp, gia đạo an yên, vợ chồng có được sự thông cảm và thấu hiểu cho công việc của nhau nhiều hơn.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Việc “nhanh tay lẹ mắt” nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền giúp con giáp này nâng cao nguồn thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống hiện tại.

Việc “nhanh tay lẹ mắt” nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Chính Quan độ mệnh nên Tị vô cùng may mắn trong công việc. Bạn làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ, hãy cứ tự tin làm ăn chân chính đừng sợ. Ngày ngày là ngày tốt cho thi cử, xin việc, tăng lương, thăng chức hoặc nhảy việc.

Tài lộc đi lên rõ rệt nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ nên người kinh doanh, buôn bán có đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, giỏi ăn nói thì sẽ đông khách. Thời gian tới nếu muốn mở cửa hàng, vay vốn làm ăn hãy xem ngày tốt, mạnh dạn tham khảo ý kiến bạn bè, người lớn tuổi giàu kinh nghiệm.

May mắn nhất trong ngày là đường tình cảm. Người đang cô đơn dễ nhận được tình cảm từ một người mà mình không ngờ tới. Người lớn tuổi thì có tin vui từ con cháu ở xa, gia đình yên ổn, vui vẻ, đó cũng là nhờ vào phúc phần của con giáp này.

May mắn nhất trong ngày là đường tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp người tuổi Dậu trong ngày 14/12 diễn ra thuận lợi. Người tuổi này gặp nhiều vận may trên con đường công danh nhờ Tam Hợp chiếu vận. Mặc dù khó tránh khỏi những khó khăn phát sinh ngoài ý muốn nhưng bản mệnh đều có cách xử lý một cách triệt để.

Chuyện tiền bạc tốt nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Dù công việc bấp bênh nhưng bạn vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Con giáp này có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp từ thần Tài.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ dưỡng Kim. Dù đang ở đâu thì bạn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Bạn cũng là người lương thiện, hay thương người, thích làm việc thiện để tạo ra hồng phúc cho mình và gia đình.

Vận trình tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ dưỡng Kim - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo