Đồng hồ điểm 12h trưa nay (14/12): TOP 3 con giáp tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo ấm êm, sung túc vô biên

Công việc của tuổi Tý may mắn được Lục Hợp cục trợ lực nên không phải lo lắng quá nhiều. Thuận lợi nhất là những bạn kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Hôm nay Tý không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần của mình là được.

Tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Những bất hòa trước đó dần được xoa dịu nhờ tính hiền lành của bản mệnh. Thời gian này cũng nên quan tâm con cái nhiều hơn, nhất là vấn đề sức khỏe .

Đường tài lộc khởi sắc, có lộc ăn uống buôn bán, may mắn vây quanh. Bạn nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ và cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân trong họ

Công việc của tuổi Tý may mắn được Lục Hợp cục trợ lực nên không phải lo lắng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay Chính Tài trợ vận nên những người tuổi Dần đang có công việc ổn định thì vô cùng suôn sẻ hơn những người đang làm tự do. Khuyên các bạn không nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay nhảy việc, cứ an yên làm tốt nhiệm vụ của mình là tốt nhất, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Đường tiền bạc may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bạn kiếm tiền, chỉ là bạn có chịu nghe theo hay không mà thôi. Khoản lương thưởng đầy đủ, ổn định, không dính vào rắc rối, ai đang bị nợ lương thì có thể đòi trong hôm nay.

Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Người độc thân cần mạnh dạn hơn nữa mới có cơ hội chinh phục được đối phương. Riêng tình cảm vợ chồng thì trở nên thăng hoa hơn nhờ cả hai đều chủ động hâm nóng tình yêu.

Đường tiền bạc may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bạn kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày 14/12/2022, công việc của tuổi Mão gặp Thiên Tài nên chỉ có lợi cho những bạn đang có thêm công việc phụ, có nghề tay trái hoặc đi làm thêm, làm nghệ thuật. Tuổi này thông minh, nhạy bén với mọi thứ nhưng còn thiếu ổn định, quyết tâm nên sự nghiệp chưa thể bứt phá.

Bạn không thiếu tiền, công việc cũng ổn định. Dù vậy nhưng bạn nên nghĩ nhiều hơn về kế hoạch tương lai, ổn định chỉ ở hiện tại thì chưa đủ. Những ai đang hưởng lộc bất ngờ từ vé số, bài bạc, cá độ thì nên dừng lại càng sớm càng tốt.

Bạn không thiếu tiền, công việc cũng ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo